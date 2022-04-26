Кличко намекнул на возвращение в ринг. Он хочет побить рекорд Формана

Напомним, Кличко завершил карьеру в 2017 году. По словам 46-летнего украинца, он не исключает возможности возвращения на ринг для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет.

"Несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт является частью моей жизни. Возвращение на ринг? Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России, если я буду в хорошей форме, кто знает?

Может быть, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого своя мотивация", - цитирует Кличко Bild.

Отметим, что украинец может побить рекорд Формана, который в возрасте 45 лет выиграл чемпионский пояс, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе. В 1994 году американец в возрасте 45 лет 9 месяцев и 26 дней в 10-м раунде нокаутировал Майкла Мурера, который в тот момент владел титулами по версиям WBA и IBF.

Напомним, свой последний бой Владимир Кличко провёл в 2017 году, уступив в чемпионском поединке Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. За время своей карьеры Владимир Кличко провёл 69 поединков и одержал 64 победы.