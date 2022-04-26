Видео ⟩ Опубликованы первые кадры с места трагедии на съемках, где Алек Болдуин застрелил оператора

Шериф Санта-Фе Адан Мендоса опубликовал фотографии с места происшествия и опросы свидетелей, в том числе интервью с Болдуином.

Актер, который также был продюсером Rust, ранее заявил, что не нажимал на спусковой крючок и понятия не имел, как на съемочную площадку недалеко от Санта-Фе, штат Нью-Мексико, попала настоящая пуля.

Видео, опубликованные в понедельник, 25 апреля, показывают, как на место происшествия едут полиция и медики, а сотрудники скорой помощи борются за жизнь Хатчинс.

В другом ролике - очевидно, снятом кинокамерой, за которой работала Хатчинс - Болдуин в историческом костюме тренируется с оружием, которое через несколько мгновений убьет оператора.

В заявлении к опубликованным видео шериф Мендоса указал, что расследование инцидента все еще продолжается.

Он сказал, что до сих пор остаются незавершенными несколько составных частей расследования, включая судебную экспертизу огнестрельного оружия, анализ отпечатков пальцев, отчет о медэкспертизе и анализ телефонных данных Болдуина.

"Как только эти компоненты расследования будут представлены в офис шерифа, мы сможем завершить расследование и направить его прокурору округа Санта-Фе на рассмотрение", - сказал Мендоса.

Продюсеров фильма осудили за несоблюдение техники безопасности и наложили максимальный штраф в размере 136 793 долларов (128 090 евро).

Расследование, проведенное Департаментом окружающей среды Нью-Мексико, показало, что создатели фильма выразили "безразличие к общепризнанной опасности применения огнестрельного оружия на киносъемочной площадке".

Создатели фильма заявили, что не согласны с выводами и подадут апелляцию.

Как сообщалось, во время съемок вестерна Rust в Нью-Мексико были застрелены два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза.

Хатчинс на вертолете была доставлена в университетскую больницу Нью-Мексико, но скончалась от полученных травм. Джоэла Соузу доставили в другую больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь.

Видео: Первые кадры с трагедии на съемочной площадке фильма Rust (на английском языке)