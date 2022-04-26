Видео ⟩ Пострадала 71 страна: в Риге были изъяты серверы, которые использовали мошенники

21 апреля правоохранительные органы Финляндии, Нидерландов, Латвии, Франции, Германии и Украины провели операции по изъятию серверов и приостановке их обслуживания в рамках операции, организованной Евроюстом и Европолом. Среди прочего Управление международного сотрудничества Государственной полиции и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Отдела по борьбе с киберпреступностью провели обыск в дочерней компании, базирующейся в Риге, где были обнаружены серверы, используемые преступной группировкой для связи друг с другом и совершения мошенничества.

Всего было изъято 162 жестких диска, документы, электронная переписка и блок сервера. Государственная полиция Латвии передаст полученные данные в полицию Эстонии для анализа информации и приобщения ее к материалам уголовного производства.

Рижская компания, где проводился обыск, занимается торговлей электронными коммуникациями. Эти серверы компания арендовала. Связь компании с преступлением будет выясняться.

Евроюст уже сообщал, что преступники, замешанные в схеме, могут быть членами международной организованной преступной группировки, которая общалась с жертвами по телефону и через Интернет. Они утверждали, что являются брокерами платформы онлайн-торговли, занимающейся криптовалютными транзакциями, и убеждали людей вкладывать деньги. Помимо инвестиционного предложения, они удаленно подключались к персональным компьютерам с помощью различного программного обеспечения, тем самым похищая данные банковских карт и информацию о доступе к криптовалютным кошелькам.

Когда люди хотели снять деньги, сделать это было невозможно. Веб-страницы были либо отключены от сети, либо требовались дополнительные платежи, чтобы вернуть свои первоначальные инвестиции. Текущая информация указывает на то, что жертвами этой преступной сети стали не менее 30 000 человек как минимум в 71 стране мира. Особенно много жертв в Эстонии. В настоящее время Государственная полиция не получила информацию о том, что в результате деятельности этой группы пострадали граждане Латвии.

Международная организованная преступная группировка использовала разветвленную IT-инфраструктуру, включающую десятки виртуальных серверов. Члены сети использовали компьютеры в колл-центрах для подключения к серверам. Кроме того, преступники использовали ряд сложных баз данных собственной разработки, содержащих "цифровой отпечаток" жертв - личные данные, данные доступа к банковским счетам и данные криптовалютного кошелька. Эти данные были обезличены, чтобы затруднить правоохранительную деятельность и замедлить расследование.

В результате сотрудничества правоохранительных органов было конфисковано и арестовано более 50 серверов в Финляндии, Нидерландах, Латвии, Франции и Германии.