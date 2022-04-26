Вт, 26.04.2022
Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит. Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий

В России мужчина убил двух детей в детском саду и покончил с собой

ФОТО: Pixabay

В поселке Вешкайма Ульяновской области мужчина застрелил двоих детей и няню, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. После этого напавший покончил с собой, пишет Русская служба BBC.

Представитель администрации Ульяновской области подтвердил "Интерфаксу", что была стрельба и погибли несколько человек.

"Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел", - сообщил он.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27, пишет издание.

ТАСС сообщает, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

"Мужчина имел все необходимые документы и лицензии на ружье ИЖ-27. Он был охотником и приобрел ружье легально", - рассказал собеседник "Интерфакса".

По предварительным данным, это местный житель, которому было 68 лет.

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