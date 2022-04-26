В России мужчина убил двух детей в детском саду и покончил с собой

Представитель администрации Ульяновской области подтвердил "Интерфаксу", что была стрельба и погибли несколько человек.

"Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел", - сообщил он.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27, пишет издание.

ТАСС сообщает, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

"Мужчина имел все необходимые документы и лицензии на ружье ИЖ-27. Он был охотником и приобрел ружье легально", - рассказал собеседник "Интерфакса".

По предварительным данным, это местный житель, которому было 68 лет.