Что ж, все рано или поздно подходит к концу. Как и этот цикл статей, например. В этой, последней, статье я решил отойти о шаблона ворчуна, которому все не нравится. Отвергая, предлагай. Поэтому здесь речь пойдет о тех людях и о тех СМИ, которые мне кажутся наиболее достоверными - с объяснением почему.

Вступление

Но в начале, как водится, давайте немного поболтаем.

Мне от моего друга прилетел очень интересный комментарий (спасибо, Артур). Суть его была в том, что не очень понятно, а что именно плохого в роликах условного Шария. Ну, высказывает человек свое мнение, ну, делает это эмоционально. Ну и что? Подозреваю, то же самое относится и к Варламову, просто на момент сообщения от моего друга та статья еще не вышла.

Что ж, постараюсь объяснить.

В самом высказывании мнения, разумеется, нет совсем ничего плохого. Но тут важны два аспекта.

Аспект первый - четкая позиция, что это твое личное мнение, а не объективный факт. Те же Шарий и Варламов иногда это говорят, а иногда ссылаются на "мне рассказали". А Михалков так и вообще уверен, что вещает абсолютную истину.

Аспект второй - мнения должны базироваться на фактах. Особенно когда эти мнения высказывают не левые комментаторы, а люди с миллионной аудиторией. Если ты считаешь, что в Украине все русофобы и нацисты, то, будь добр, приведи доказательства. А если их нет (а их нет), то не надо это говорить стольким доверяющим тебе людям.

В чем опасность таких мнений и их высказываний? Да в том, что очень многие любят ссылаться на авторитеты (что, конечно, не может быть доказательством, но как вести диспуты в школах, к сожалению, не учат). И поэтому фразы "в Украине нацисты, так по телевизору Соловьев сказал" и "в Латвии Россию поддерживают только неграждане, я у Варламова видел" могут звучать все чаще.

Своими текстами до этого я показывал, что очень многие СМИ и люди, почитаемые за авторитеты, не отвечают за свои слова и не перепроверяют информацию. И использовать их в качестве надежных источников просто глупо.

И заодно я пытался объяснить, как именно можно отличить плохие СМИ. Потому что я не могу писать тексты про всех. Но в следующий раз, когда вы услышите что-то с экранов телевизора или мониторов, возможно, вы вспомните и про "чайники Рассела", и про фальсифицируемость. И, возможно, попробуете перепроверить то, что услышали или прочитали, вместо того, чтобы сразу сказать "да" или "нет" в зависимости от вашей личной позиции.

Но не все же мне бурчать, правда? Пришло время поговорить и о хороших примерах.

Кому можно верить

Прежде давайте договоримся о том, что такое в моем понимании хорошее СМИ.

1. Факты

Хорошее СМИ в первую очередь опирается на факты. Если не говорить про совсем глубокие расследования, то фактами могут быть и высказывания официальных источников.

Но никаких "мне рассказали", "а вот говорят" и "всем очевидно". Нет: "такой-то заявил это", "в ведомстве X сообщили так", "прикладываем фото, где видно это, подлинность фото и дата съемки подтверждена".

2. Отсутствие эмоций

Никаких "укрофашистов" и "российских свиней". Неважно, какую сторону ты поддерживаешь. Даже занимая какую-либо сторону, нельзя опускаться до уровня оскорблений. И высказывать свою позицию нужно, основываясь на фактах и аргументах, а не на эмоциях и желаниях.

3. Внятные умозаключения

Это то, в чем я обвинял Варламова в прошлой статье. Нельзя просто прыгать к тем выводам, которые тебе кажутся наиболее логичными. Нужно учитывать все возможности. И уж тем более нельзя подгонять факты под вывод (привет Шарию).

4. Разница между фактами и мнениями

Разумеется, без предположений и частных мнений не обойтись. Но хорошие СМИ их четко отделяют от объективной информации, а не смешивают все в одну кучу, как Соловьев или Михалков.

Итак, в этом тексте я поделюсь теми СМИ или отдельными людьми, которым практически всегда можно доверять в плане достоверности информации. И, разумеется, постараюсь объяснить, почему я так считаю.

Конечно, ошибки бывают у всех, и я постараюсь о них упомянуть, но быть правым на 100% не получается ни у кого.

Алексей Пивоваров и "Редакция"

Этот пример особенно хорошо работает на контрасте с предыдущей статьей про Варламова. Потому что то, что делает Варламов, делает и Пивоваров. Только лучше.

Раз в неделю, по воскресеньям, на YouTube-канале "Редакция" выходят ролики, где Алексей Пивоваров (журналист, основатель канала) рассказывает о главных новостях за последние семь дней.

Алексей Пивоваров ФОТО: Скриншот видео

Что привлекает меня в его работе. Во-первых, он действительно старается быть настолько объективным, насколько это возможно. Не высказывая своего мнения, он передает и мнение украинской стороны, и мнение российской стороны.

Вот, например, он рассказывает о Буче в своем видео о седьмой неделе войны.

В Буче были тела (фото и видео). Киев возложил ответственность за тела на Россию (скриншот статьи с источником и цитатой). Россия отвергает обвинения (скриншот статьи с источником и цитатой). Минобороны репостнуло видео, где утверждается, что трупы шевелятся (скриншот поста и видео). Потом оказалось, что трупы все-таки не двигались (источники с доказательствами)...

И так далее, вы поняли принцип. И так в новостных роликах Пивоваров обозревает практически каждую тему. Всегда со ссылками, которые не нужно потом искать в интернете самому (кхе-кхе, Варламов).

То же самое относится и к тематическим роликам. Вот, например, видео, посвященное введению патриотического воспитания в школах. Среди спикеров: директор и учителя государственных школ, которые не видят в этом ничего плохого; директор и учителя частных школ, которые опасаются этих нововведений и говорят об их недостатках; представитель комитета Государственной думы России по просвещению. Ну и несколько сторонних экспертов.

В итоге вопрос обозревается с разных точек зрения, а мы можем напрямую сравнить аргументы противоположных сторон.

Разумеется, те, кто следит за каналом "Редакция" давно, могут вспомнить несколько не очень приятных историй. Вроде рассказа о Зое Космодемьянской, который разнес Евгений Баженов (более известный как BadComedian) и ролика о норильском разливе (Пивоварову даже пришлось выпустить дополнительное видео).

Но чаще всего "Редакция" раскрывает вопрос достаточно полно, стараясь не склоняться на одну из сторон. За что особенно радикальные комментаторы из обоих лагерей их порицают - дополнительный аргумент в пользу их объективности.

Екатерина Шульман

Екатерина Шульман - это российский политолог, которая также ведет свой YouTube-канал. На него она заливает как свои собственные видео, так и интервью, которые дает различным площадкам.

Регулярной программой является "Статус", которая ранее выходила на радио "Эхо Москвы", а сейчас выпускается при поддержке Bild. И нет, я сейчас не буду рекламировать "Эхо Москвы", у них были свои проблемы. Я конкретно про Шульман.

Екатерина Шульман ФОТО: личный архив

Екатерина Михайловна прежде всего цепляет тем, что практически всегда ссылается на исследования и науку. И поэтому я не встречаю в ее словах эмоциональной оценки, и что подкупает особенно - Шульман знает границы своей компетенции и не рассуждает на темы, в которых не разбирается.

Поэтому она, например, отказывается называть путинский режим - тоталитаризмом, ссылаясь на то, что многих признаков пока не наблюдается (скажем, общей обязательной идеологи в школах). Шульман не нагнетает обстановку, когда идет разговор о репрессиях, вспоминая о схожих событиях 10- и 20-летней давности.

Кроме того, даже ссылаясь на научные исследования, она остается интересным лектором, использующим яркие визуальные образы. Так, например, в лекции о "несвободах в постковидную эпоху" одним из образов стала Железная Няня из мультсериала "Смешарики".

В общем, если вам нужна взвешенная и обоснованная наукой реакция на происходящее в России (и речь даже не про Украину, а про внутренние события), то Шульман подойдет вам отлично.

"Медуза"

И здесь я говорю не об их новостях, а о больших разборах и расследованиях. И в качестве примера возьму приснопамятную Бучу - 6 апреля "Медуза" выпустила подробный разбор того, что там произошло.

Справедливости ради отмечу, что заголовок находится на грани кликбейтности. Но давайте смотреть в суть.

Офис "Медузы" в Риге ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

А по сути "Медуза" практически в каждой строчке своего расследования ссылается на другие источники. Причем весьма разнообразные: свидетельства жителей, фотографии, видео, снимки спутников, съемки дронов, показания военных ведомств обеих сторон (чтобы определить, когда именно те или иные войска вышли или вошли в город).

Потом идет разбор контраргументов российской стороны, опять-таки со всеми ссылками.

Нет, конечно, к этому тексту можно придраться. Ну, например, а где гарантии, что фотографии настоящие? А вдруг все эти жители Бучи - нанятые Западом агенты? А видео - постановка?

Но про это я уже говорил во вступлении. Так можно докопаться до абсолютно любых аргументов каждой из сторон.

А по факту - аргументированный разбор происходящего. Еще один хороший пример - ситуация с обстрелом роддома в Мариуполе. Опять-таки аргументированный текст со ссылками на факты, которому очень сложно возражать на таком же уровне аргументированности.

Я понимаю, что в головах пророссийски настроенных граждан "Медуза" навсегда останется агентом Запада. Вот только это переход на личности. А по факту на их аргументированные расследования редко когда можно ответить.

Русская служба Би-би-си

Уже слышу крики "продались Соросу" и "западные агенты". Но давайте не переходить на личности и судить по фактам.

Офис BBC в Лондоне. ФОТО: REUTERS/Hannah McKay

И здесь я призываю обратить внимание на раздел "Истории". В этих текстах журналисты Би-би-си подробно рассматривают одну тему. Это может быть очень конкретное событие (вывоз детей из Украины шотландскими футбольными болельщиками); может быть рассказ о ситуации в отдельном российском городе (диалоги с жителями Рубцовска); может быть исследование зависимости Европы от российского газа и нефти.

Повторяться не буду, мне нравятся эти исследования именно тем, что они берут за основу объективные данные, сверху насыпаются мнения и фразы экспертов (это в тексте про газ и нефть, в личных историях - это цитаты непосредственных участников). И все это смешивается в крепкий текст.

Вы не встретите здесь пристрастного взгляда (со стороны журналистов по крайней мере). А то, что можно было бы назвать субъективным взглядом - основано на объективных данных.

"Холод"

По сравнению с предыдущими СМИ "Холод", конечно, менее громкое имя. Да и основан "Холод" сравнительно недавно - в августе 2019 года. Однако за время пандемии проект стал достаточно известен. И сейчас, во время войны, я отмечу его сразу на нескольких уровнях.

ФОТО: Логотип СМИ "Холод"

Во-первых, их "Хроники войны", где они каждый день в режиме онлайн сообщают о важных событиях, касающихся войны в Украине. В отличие от "Медузы" они обновляют таймлайн редко, но метко. И - всегда - со ссылкой на источники, что мне особенно нравится.

Во-вторых, их рубрика "Объясняем". Там вы можете найти тексты, где четко, по полочкам, рассказывается о какой-то важной теме. Например, классная статья о "притеснении русского языка в Украине". Где берутся отдельные цитаты и потом идет их комментарий с точки зрения филологов и лингвистов. Или текст о "травме свидетеля" со ссылками на психологические исследования.

В-третьих, как и в случае Би-би-си, их "Истории". Причем я даже имею в виду не статьи про отдельных людей (хотя они тоже классные). С точки зрения фактологичности и фальсифицируемости мне ближе их исторические или тематические разборы. Например, об изнасилованиях во время войны (не только этой, а во все времена). Или об особенностях социологических опросов в авторитарных странах. И все всегда опирается на исследования и проверенные факты.

Вывод

Разумеется, это не все качественные СМИ. Но я выбрал то, что выбрал. Надеюсь, что теперь вы сможете сами для себя определять качество тех или иных источников информации.

А в конце я хотел еще поговорить про объективность - это слово часто звучит в комментариях к нашим (и любым статьям) в Facebook и Telegram. Да и в целом в обсуждениях.

Многие считают, что журналисты должны быть максимально объективными. Признаюсь, в начале своей журналистской карьеры я сам был уверен, что это единственно правильный способ писать статьи и не становиться пропагандой.

Но, оказывается, в реальном мире все немного сложнее.

Вот у нас только что была пандемия (технически она есть и до сих пор). И, видимо, чтобы быть максимально объективными, в сюжетах и статьях про Covid-19 мы должны были давать равное количество времени профессиональным иммунологам и господам "в вакцинах чипы от Билла Гейтса по патенту 666".

Разумеется, когда речь идет о более приземленных вещах, то брать мнение разных сторон обязательно. Например, идет спор об отъезде молодежи из Латвии. И вот мнение девушки, которая хочет уехать. И мнение представителя Молодежного совета, который борется за то, чтобы люди оставались. Две позиции, посередине журналисты.

Но в вопросе Covid-19 заниматься таким - значит давать платформу антинаучным и просто опасным голосам. Поэтому иногда (чаще всего) абсолютная объективность недостижима, да и не всегда надо ее достигать.

И простите, но война в Украине для меня проходит по схожим лекалам. Если в начале боевых действий еще можно было сомневаться, но уже прошло больше двух месяцев...

Впрочем, я не хочу превращать эту статью в очередной манифест. Если вы лично придерживаетесь пророссийской позиции и все упомянутые мною СМИ и люди - это "агенты Запада", что ж, надеюсь, вы сможете найти СМИ, которое находится ближе к вашей позиции, но при этом использует проверенную информацию, факты, научные работы и не прыгает к нужным заранее выводам.

Я не смог. Но я в вас верю. Ну или доверьтесь этим источникам и послушайте их обоснованные аргументы. И, как говорят на канале "Редакция", сделайте выводы сами.