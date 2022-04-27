"Россия в миниатюре". В Сети завирусилось видео с горящим домом и невозмутимыми россиянами на его фоне

Как сообщили в управлении МЧС России изданию "Подъем", ЧП случилось вечером в понедельник, 25 апреля. Причина пожара пока неизвестна, погибших и пострадавших нет.

Видеоролик завирусился в Сети. На видео местные жители спокойно отдыхают и катаются на качелях на детской площадке рядом с горящим домом - без паники.

В Twitter ситуацию сравнили со знаменитым мемом This is fine.

This is fine ("Все хорошо") - двухпанельный комикс про собаку в шляпе, которая сидит в комнате, объятой огнем, и пытается убедить себя в том, что "все хорошо" ФОТО: Интернет

Пользователи Сети также отметили, что на видео - "Россия в миниатюре" (намек на то, что многие жители никак не реагируют на нападение своей страны на Украину).

В твитах ниже присутствует нецензурная лексика!

В городе Котлас Архангельской области своя атмосфера pic.twitter.com/8nUc1W38o5 — Департамент АНТИ пропаганды (@antiprdnr) April 26, 2022

В городе Котлас в Архангельской области сгорел дом.

Местные жители спокойно наблюдали за пожаром.



Им уже все пох*й, они и так в рашке живут. pic.twitter.com/XfV2Qfxam4 — Злой Тамбовский котяра (@SingerBaritone) April 26, 2022

Котлас, Архангельская область. Народ отдыхает на фоне горящего дома.



Имхо, это видео символизирует сейчас всю Россию. pic.twitter.com/RVerw0XVKf — Info (@Info53917080) April 26, 2022

Это Котлас, Архангельская область. Жители города отдыхают на фоне горящего дома. Просто Россия в миниатюре pic.twitter.com/QnrxCz5lis — Sober october (@OlegVoronins) April 26, 2022

Обычные будни жителей города Котлас в Архангельской области: люди чилят на лавочках, катаются на качелях и меланхолично наблюдают за горящим домом…

Росиянцы, что у вас там происходит? #Россия #Україна #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kgXQkevGmF — Вадим Власов (@VadimV1asov) April 26, 2022

Город котлас, архангельская область, россия. Горит жилой дом, россияне невозмутимо наблюдают за пожаром, как будто ничего не происходит. В этом вся их суть pic.twitter.com/37dgJ9J9J6 — Киця Маруся 💙💛 (@asen_asa) April 26, 2022

О том, почему, когда даже дом полыхает огнем, находятся люди, которые говорят, что ничего ужасного не происходит и их это не коснется, писали тут