"Россия в миниатюре". В Сети завирусилось видео с горящим домом и невозмутимыми россиянами на его фоне

Как сообщили в управлении МЧС России изданию "Подъем", ЧП случилось вечером в понедельник, 25 апреля. Причина пожара пока неизвестна, погибших и пострадавших нет.
Видеоролик завирусился в Сети. На видео местные жители спокойно отдыхают и катаются на качелях на детской площадке рядом с горящим домом - без паники.
В Twitter ситуацию сравнили со знаменитым мемом This is fine.
Пользователи Сети также отметили, что на видео - "Россия в миниатюре" (намек на то, что многие жители никак не реагируют на нападение своей страны на Украину).
В твитах ниже присутствует нецензурная лексика!
О том, почему, когда даже дом полыхает огнем, находятся люди, которые говорят, что ничего ужасного не происходит и их это не коснется, писали тут
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