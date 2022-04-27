Ср, 27.04.2022
Отопление в однокомнатной квартире в январе может обойтись примерно в 250 евро. Валдис Витолиньш, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения
Валдис Витолиньш, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения
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  • "Россия в миниатюре". В Сети завирусилось видео с горящим домом и невозмутимыми россиянами на его фоне

"Россия в миниатюре". В Сети завирусилось видео с горящим домом и невозмутимыми россиянами на его фоне

ФОТО: скриншот видео

В российском городе Котлас горел нежилой деревянный дом. В Twitter распространилось видео, на котором местные жители невозмутимо занимаются своими делами на фоне пожара.

Как сообщили в управлении МЧС России изданию "Подъем", ЧП случилось вечером в понедельник, 25 апреля. Причина пожара пока неизвестна, погибших и пострадавших нет.

Видеоролик завирусился в Сети. На видео местные жители спокойно отдыхают и катаются на качелях на детской площадке рядом с горящим домом - без паники.

В Twitter ситуацию сравнили со знаменитым мемом This is fine.

This is fine ("Все хорошо") - двухпанельный комикс про собаку в шляпе, которая сидит в комнате, объятой огнем, и пытается убедить себя в том, что "все хорошо" ФОТО: Интернет

Пользователи Сети также отметили, что на видео - "Россия в миниатюре" (намек на то, что многие жители никак не реагируют на нападение своей страны на Украину). 

В твитах ниже присутствует нецензурная лексика!

О том, почему, когда даже дом полыхает огнем, находятся люди, которые говорят, что ничего ужасного не происходит и их это не коснется, писали тут.
 

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