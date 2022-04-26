Британский министр: Украина может "абсолютно легитимно" атаковать цели на территории России

Как отметил министр, не факт, что использование для этого оружия, поставленного Великобританией, является проблемой, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

"Вопрос в том, приемлемо ли, если наше [британское] оружие будет использовано украинцами против легитимных российских военных целей? Это украинцы выбирают цели, не производитель или экспортер оружия", - цитирует министра ВВС.

Глава британского Минобороны также отметил, что многие страны используют импортированное оружие, однако в случае его применения вину возлагают на государство, которое его использовало, а не на производителя.

Джеймс Хиппи также отметил, что и удары России по целям в Западной Украине, чтобы разрушить цепочки снабжения, в той же степени являются легитимными.

"Это является частью войны", - сказал Хиппи.

Напомним, власти Белгородской и Брянской областей России - регионов, граничащих с Украиной, - регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины, тогда как украинская сторона эти обвинения не комментирует.