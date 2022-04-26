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Британский министр: Украина может "абсолютно легитимно" атаковать цели на территории России

Украинский военнослужащий на танке ФОТО: AFP/SCANPIX

По мнению министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи, Украина могла бы "абсолютно легитимно" наносить удары по объектам на территории РФ с целью "нарушения цепочек снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле".

Как отметил министр, не факт, что использование для этого оружия, поставленного Великобританией, является проблемой, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

"Вопрос в том, приемлемо ли, если наше [британское] оружие будет использовано украинцами против легитимных российских военных целей? Это украинцы выбирают цели, не производитель или экспортер оружия", - цитирует министра ВВС.

Глава британского Минобороны также отметил, что многие страны используют импортированное оружие, однако в случае его применения вину возлагают на государство, которое его использовало, а не на производителя.

Джеймс Хиппи также отметил, что и удары России по целям в Западной Украине, чтобы разрушить цепочки снабжения, в той же степени являются легитимными.

"Это является частью войны", - сказал Хиппи.

Напомним, власти Белгородской и Брянской областей России - регионов, граничащих с Украиной, - регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины, тогда как украинская сторона эти обвинения не комментирует.

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