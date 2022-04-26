По информации стражей порядка, 20 апреля в Агенскалнсе на улице произошел конфликт, во время которого, возможно, было совершено нападение на малолетнего ребенка.

В связи с произошедшим полицейские Земгальского участка полиции Риги разыскивают запечатленного на видео мужчину.

Полиция просит посмотреть видео и отозваться всех, кто может опознать мужчину или знает его местонахождение, позвонив по номерам телефонов 67 085 984, 26 317 688 или 110.

Видео: Полиция просит помощи в поисках мужчины, который, возможно, напал на мальчика