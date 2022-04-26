Для нужд беженцев: средства на непредвиденные обстоятельства увеличены на 50 млн евро

Отдельные проекты распоряжений Кабинета министров о выделении средств из программы будут подготовлены в порядке, установленном нормативными актами.

В Минфине поясняют, что уже принят ряд распоряжений Кабмина, а также ожидаются дополнительные запросы от отраслевых министерств.

До 21 апреля Кабинет министров уже издал распоряжения о выделении средств из программы "Средства на непредвиденные обстоятельства" в размере 11,7 млн евро на поддержку гражданского населения Украины.

Кроме того, ведется согласование решения о выделении Министерству охраны среды и регионального развития до 13 млн евро для покрытия расходов самоуправлений, связанных с оказанием поддержки украинским беженцам.

Первоначально в программе государственного бюджета "Средства на непредвиденные обстоятельства" было 82,6 млн евро.

6 января правительство увеличило объем средства на 300 млн евро, чтобы профинансировать меры по преодолению последствий Covid-19.