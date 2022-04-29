Василиса Даванкова - российская фигуристка, которая стала звездой интернета

Василиса родилась 2 мая 1998 года в Москве. Её отец Александр Даванков - один из основателей и первый генеральный директор российской компании Faberlic, которая является производителем косметики, одежды, аксессуаров, обуви и товаров других категорий.

Сначала Василиса занималась одиночным катанием, но в 2010 году перешла в парное из-за того, что у неё не получались прыжки (в арсенале имелся только двойной аксель), да и позволяла "маленькая" комплекция.

Год спустя в паре с Андреем Депутатом она стала чемпионкой России среди юниоров и бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров. Затем Василиса образовала пару с Антоном Шибневым, вписав в свою биографию танцы на льду.

Пара занималась у Николая Морозова, за которого в 2016 году Василиса вышла замуж. Свадьба прошла тайно, и фигуристку не смутила 22-летняя разница в возрасте. Ради супруга девушка согласилась переехать жить в США.

Однажды перед Василисой встал выбор - нарожать детей и стать домохозяйкой или заняться саморазвитием. Девушка выбрала второе и подала на развод.

По-настоящему прославилась Василиса уже после того, как повесила коньки на гвоздь. В 2017 году девушка с головой ушла в блогинг и покорила YouTube безбашенными видео, в которых испытывает себя на прочность.

"24 часа со змеями", "24 часа с пираньями", "Пол - это лава" - вот лишь небольшая часть челленджей, в которых она приняла участие. В 23 года фигуристка превратилась в одного из самых популярных блогеров России.

На YouTube Василисы подписано более 1,5 миллиона человек, но она не забывала продвигать и другие свои страницы - 1,3 миллиона в TikTok и 237 тысяч в Instagram.

Василиса называет себя "самым бесстрашным блогером на YouTube". Возможно, так оно и было до какого-то момента, но сейчас с этим можно поспорить. В конце марта Тверской районный суд Москвы признал деятельность Instagram экстремистской и запретил его на территории России.

Кроме того, TikTok запретил российским пользователям загружать видео и вести стримы из-за закона о "фейках" про российскую армию. Ну и вишенкой на торте являются непрекращающиеся разговоры о скорой блокировке YouTube на территории России.

Вот так Василиса практически за месяц потеряла весь свой заработок в интернете, основная часть которого шла от рекламы и монетизации от просмотров. Возмутилась ли по этому поводу "самый бесстрашный блогер", осудив действия российской власти, которая лишила её возможности зарабатывать? Вопрос риторический.