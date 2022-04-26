Выпил и сел за руль - в тюрьму. Комиссия Сейма поддержала введение "уголовки" за пьяную езду

Как сообщает агентство LETA, комиссия поддержала и связанные с этим поправки к Закону о дорожном движении.

"К сожалению, ситуация на улицах и дорогах свидетельствует, что не все водители разделяют управление транспортным средством и опьянение. Уголовная ответственность за езду в пьяном виде поможет предотвратить трагедии, которые на дорогах вызывают пьяные и употребляющие другие опьяняющие вещества водители",

- отметил председатель комиссии Янис Бутанс.

Изначально предложения о поправках подали оппозиционные депутаты Каспар Гиргенс, Эрик Пуценс, Рамона Петравича, Любовь Швецова и Марис Можвилло.

Уголовную ответственность планируется установить и за управление транспортным средством или обучение управлению им под влиянием наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ. В этом случае не планируется устанавливать количество и объем влияния этого вещества, отмечается в аннотации к законопроекту.

Планируется, что за упомянутое нарушение, как и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будет грозить лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, а также лишение прав на пять лет.

Сейчас согласно Закону о дорожном движении за управление транспортным средством в состоянии опьянения более 1,5 промилле применяется денежный штраф и лишение прав на пять лет. В свою очередь, уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или другого опьянения предусмотрена только для водителей, у которых нет водительских прав.

В то же время планируется установить уголовную ответственность и за отказ от прохождения проверки на концентрацию алкоголя или присутствие в крови наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ. Сейчас уголовная ответственность за это грозит только водителям, у которых нет водительских прав.

Чтобы поправки вступили в силу, их должен в трех чтениях поддержать Сейм.