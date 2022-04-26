Украина сегодня: "разбор" Шария, взрывы в Приднестровье и риски ядерной войны

Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление, когда будет соответствующее вооружение для освобождения оккупированных в данный момент территорий, заявил во вторник советник бюро президента Украины Алексей Арестович.

По мнению министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи, Украина могла бы "абсолютно легитимно" наносить удары по объектам на территории РФ с целью "нарушения цепочек снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле".

Ближайшему соратнику Рамзана Кадырова депутату Госдумы Адаму Делимханову, который участвует в российском вторжении в Украине и находился в Мариуполе, практически полностью разрушенном в результате обстрелов, присвоено звание Героя России.

Уже четвертая статья, посвященная тому, как войну в Украине отображают различные СМИ. Если раньше под фокусом были исключительно российские личности и каналы, то сейчас обратим наш взор на украинского блогера, критикующего украинскую власть - Анатолия Шария.

Украинские силы, воюющие против пророссийских сепаратистов, удерживают позиции в Донбассе с 2014 года. Они все еще держат оборону, но теперь спорадические столкновения превратились в полномасштабную войну.

Банк Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Беларуси. Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Беларуси с 1 июня 2022 года и входящие платежи из России и Беларуси с 1 июля 2022 года во всех валютах.

В интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны.

Это заявление прокомментировал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В поселке Маяк в Приднестровье взорваны две радиоантенны, сообщило МВД самопровозглашенной республики. Взрывы произошли около 07:00. По известным данным, пострадавших нет.

В Белгородской области в ночь на 26 апреля с украинской стороны был нанесен удар по селу Головчино Грайворонского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Не останавливается поток ищущих помощи, при этом желание добровольцев и жертвователей, а также возможности помочь иссекают, сообщает Латвийское телевидение. В данный момент очень нужна еда.

Сегодня утром, 26 апреля, в Украину отправились 11 автобусов Rīgas satiksme, наполненные гуманитарной помощью, предоставленной жителями Риги.

США отказались от покупки нефти и газа у России, а Евросоюз пока нет. Одни говорят - не хочет, другие - не может. Судьба частичного или полного нефтяного эмбарго может проясниться уже на этой неделе. А вот с газом сложнее.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что потери России в Украине удержат ее руководство от повторения своих действий.

Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце, оказалась очень простой.