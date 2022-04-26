Воспоминания ⟩ Бронзовая ночь в Эстонии за пределами Таллинна

Глядя на своих дедушку с бабушкой, которые посвятили свою жизнь медицине, на родителей, инженеров местных промышленных предприятий, на поколение, к которому я принадлежу, я не ощущал раскола в обществе.

Теперь я знаю, что самая свирепая ксенофобия чаще произрастает там, где она питается пропагандой и слухами и не опровергается личным опытом. На личном уровне люди делились для нас не на эстонцев и русских, а на друзей и людей неприятных, хороших специалистов и никчемных, достойных соседей и проблемных.

Позже я узнал о многих досадных инцидентов с представителями разных национальностей, проживающих в Кохтла-Ярве, и, к сожалению, надо признать, часть их имела системный характер, но все это не меняет картины того, что люди жили с людьми, любили, дружили, работали. Это впечатление усилилось утром 27 апреля.

Тогдашние события так сильно огорчили и впечатлили меня, что с тех пор сохранились сделанные мною на память записи и фотографии. Чтобы ничего не выдумывать, приведу текст целиком, в скобках мои свежие примечания.

Дневник от 2 мая 2007 года

"Мы оказались свидетелями начала беспорядков в Кохтла-Ярве, точнее, одного из его начал. Позже я узнал, что команды вредителей стартовали в разных местах в одно и то же время - в промежутке между 21 и 22 часами, причем как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви.

Разбитое окно в Ярвеской гимназии, 28 апреля 2007 года. ФОТО: Aleksandr Škut

На пути из кафе нам встретилась толпа подростков (человек 25-30, казалось, кем-то ведомых), возбужденных и агрессивных, которые сразу вызвали опасения и подозрения. Как оказалось, верные: они свернули к эстонской школе (Järve Gümnaasium), и принялись одно за другим выбивать стекла на первом этаже. На них прикрикнула возмущенная женщина, выгуливавшая собаку, и мальчишки разбежались. Я с трудом дозвонился до полиции, - линии были заняты - и минут через пять-шесть приехал патруль.

Встретились мне в городе эстонские парни, горестно смотревшие на разбитые стекла машины - поздно ночью, возвращаясь домой, получили камнем в окно. Рассказывали и о нападении эстонцев на русских и избиении битами...

В то же время, безуспешно пытались разбить окна в "Хансабанке" в центре города и напали на здание горуправы. Не уверен, но вроде бы этим в Кохтла-Ярве дело и ограничилось.

Поврежденная дверь здания Ида-Вируской уездной управы 28.04.2007. ФОТО: Aleksandr Škut