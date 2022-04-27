Видео ⟩ Виторган объяснил пребывание в Латвии и осудил редакторов "БесогонTV"

"Я долго не реагировал на негативные комментарии в социальных сетях по поводу того, что я якобы уехал из страны сразу после начала "спецоперации". Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой", - написал 82-летний артист.

Напомним, что в РФ действует закон о фейках, согласно которому запрещено называть происходящее в Украине войной и вторжением и требуется придерживаться формулировки "спецоперация", что и делает Эммануил Виторган на своей странице.

Он признал, что действительно уезжал с семьей отдыхать, но это было еще до начала войны: "Билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться. Я не буду рассказывать, как это было непросто, так как воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы".

После ряда трудностей с возвращением в Россию Эммануил Виторган увидел по федеральному российскому каналу передачу Никиты Михалкова "БесогонTV", в которой "с многочисленными повторами" был показан сюжет с недостоверной и лживой информацией о нем и его родных.

"Я понял, что молчать не должен.

Не в оправдание… Во-первых, наша поездка на отдых была запланирована еще в начале февраля. Во-вторых, никто не предполагал, что на следующий день после нашего отъезда начнется "спецоперация" и мы станем заложниками домыслов и слухов", - заметил Виторган.

Он подчеркнул, что информация, подаваемая в любых передачах, должна тщательно проверяться перед выходом в эфир.

"В этом и заключается добросовестность и квалификация редакторов и иных людей, инициирующих любую программу и контент на телевидении. В данном случае редакторы программы "БесогонTV" дали в эфир непроверенную и недостоверную информацию, чем спровоцировали волну вопросов и негатива в адрес моей семьи и меня", - указал Эммануил Гедеонович.

Он потребовал опровержения озвученной в эфире программы "БесогонTV" ложной информации о своем отъезде, который якобы был связан с началом военных действий на территории Украины.

"Хочу вам сказать, что я всю жизнь живу в России и продолжаю здесь жить", - подытожил Виторган.

Напомним, 25 февраля российский актер Эммануил Виторган разместил в соцсетях видео, в котором сообщил, что они с семьей вылетают в Латвию. Уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.