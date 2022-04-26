Вт, 26.04.2022
Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит. Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий

Видео ⟩ "Дружбы народов" больше нет. В Киеве сносят знаменитый памятник

Снос памятника "Дружбы народов" ФОТО: скриншот видео

В Киеве начался снос памятника Дружбы народов. Памятник изображает двух рабочих - украинца и русского - держащих в поднятых руках знак "Дружбы народов".

Это целый комплекс памятников. Как отмечает Русская служба ВВС, он состоит из "Арки дружбы народов", которую переименуют и будут подсвечивать в цвета украинского флага, бронзовой 6-метровой скульптуры двух трудящихся, предназначенной под снос, и гранитной многофигурной скульптуры по мотивам Переяславского совета 1654 года с Богданом Хмельницким и московским посолом.

Ее тоже демонтируют, но позже.

Всего же в Киеве планируют убрать еще около 60 памятников, барельефов и памятных знаков, связанных с СССР и Россией.

Напомним, снос памятника под аркой Дружбы народов анонсировал мэр Киева Виталий Кличко.

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