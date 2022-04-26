Видео ⟩ "Дружбы народов" больше нет. В Киеве сносят знаменитый памятник

Это целый комплекс памятников. Как отмечает Русская служба ВВС, он состоит из "Арки дружбы народов", которую переименуют и будут подсвечивать в цвета украинского флага, бронзовой 6-метровой скульптуры двух трудящихся, предназначенной под снос, и гранитной многофигурной скульптуры по мотивам Переяславского совета 1654 года с Богданом Хмельницким и московским посолом.

Ее тоже демонтируют, но позже.

Всего же в Киеве планируют убрать еще около 60 памятников, барельефов и памятных знаков, связанных с СССР и Россией.

Напомним, снос памятника под аркой Дружбы народов анонсировал мэр Киева Виталий Кличко.