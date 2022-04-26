Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш встретился в Москве с Путиным

Как пишет "Медуза", встреча продолжалась около часа.

В ходе встречи Путин отметил, что "Россия всегда поддерживала и будет поддерживать ООН", а в целом вся проблема возникла после государственного переворота в 2014 году. "Это действительно антиконституционный переворот", - отметил Путин.

Также президент РФ заявил, что Россия вынуждена была признать ДНР и ЛНР с целью прекращения геноцида людей в Донбассе, и что

"российская сторона достаточно ясно продемонстрировала благие намерения, но столкнулась с провокацией в Буче".

"Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, мы знаем, что это за люди", - цитирует Путина "Медуза".

В свою очередь Антониу Гутерриш заявил, что нападение России на Украину полностью противоречит Уставу ООН.

Также он отметил, что ООН поддерживает усилия Турции по организации диалога с целью урегулирования ситуации в Украине и предлагает создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным коридорам.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что на самом деле гуманитарные коридоры открыты, боевые действия на "Азовстали" в Мариуполе не ведутся, поскольку он распорядился их прекратить (представители Украины сообщают о не прекращавшихся бомбежках территории завода), а "гражданских на территории завода украинские военные используют как живой щит", сообщает Русская служба ВВС.

Позднее в офисе Гутерриша сообщили, что Путин согласился на участие Международного комитета Красного Креста и ООН в эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе.