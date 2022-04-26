"Газпром" сообщил, что Россия останавливает поставку газа Польше и Болгарии

"PGNiG получила письмо от "Газпрома" о полной приостановке поставок по ямальскому контракту", - говорится в заявлении компании.

"Газпром" проинформировал о том, что поставки прекратятся с 06:00 по Гринвичу 27 апреля.

Москва объяснила свое решение тем, что Варшава отказалась выполнять ее требование об оплате газа в рублях.

Как передает "Интерфакс", российская компания не подтвердила, что поставки в Польшу уже приостановлены, но напомнила, что 26 апреля эта страна обязана заплатить "в соответствии с новым порядком платежей".

В уведомлении российской компании говорилось, что поставки остановят через пункты приема-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки", то есть через все точки входа российского газа в Польшу, отмечает "Медуза".

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

Однако польская компания заявляет, что решение "Газпрома" не приведет к нарушению поставок потребителям, поскольку ее подземные газовые хранилища заполнены на 80%, а в более теплый весенне-летний период потребность в топливе ниже.

Польша также имеет альтернативные источники энергии, в том числе получает сжиженный природный газ, на который в январе-марте этого года приходилось 26% газового импорта.

Вместе с тем как передает корреспондент ВВС Адам Истон,

если Россия не будет поставлять газ в течение нескольких недель, Польше, возможно, придется начать ограничивать потребление крупнейших потребителей, таких как химические заводы.

В октябре должен заработать новый газопровод из Норвегии, и к концу 2022 он выйдет на полную мощность. Предполагается, что он поможет полностью заместить газ из России.

И в Болгарию тоже

"Газпром" также уведомил компанию Bulgargaz, что с 27 апреля прекращает поставки газа в Болгарию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Болгарии.

Согласно заявлению компании Bulgargaz, "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства в рамках нынешнего контракта и своевременно делала все платежи в строгом соответствии со всеми его нормами".

Как считает министерство экономики Болгарии, Россия предложила стране платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".