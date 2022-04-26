Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию

По данным операторов газового транзита ЕС, которые приводит Reuters, поток газа из Беларуси в Польшу равен нулю.

Польские власти же утверждают, что газовые хранилища в стране заполнены на 80%, а в более теплый весенне-летний период потребность в топливе ниже, поэтому ни к каким ограничениям для потребителей решение российской стороны не приведет. Польша также имеет альтернативные источники энергии, в том числе получает сжиженный природный газ, на который в январе-марте этого года приходилось 26% газового импорта. К концу 2022 года же страна планирует перейти на альтернативные поставки, тем самым полностью отказавшись от газа из РФ.

Вместе с тем, как передает корреспондент ВВС Адам Истон,

если Россия не будет поставлять газ в течение нескольких недель, Польше, возможно, придется начать ограничивать потребление крупнейших потребителей, таких как химические заводы.

В октябре должен заработать новый газопровод из Норвегии, и к концу 2022 он выйдет на полную мощность. Предполагается, что он поможет полностью заместить газ из России.

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

Болгария

"Газпром" сообщил, что приостановил поставки газа также в Болгарию. В компании предупредили, что при отборе газа из РФ, предназначенных транзитом в третьи страны, эти транзитные поставки будут сокращены ровно на этот объем.

Что случилось?

Еще вчера государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что "Газпром" с 27 апреля планирует полностью приостановить поставки газа, сообщала Русская служба ВВС.

Москва объяснила свое решение тем, что Варшава отказалась выполнять ее требование об оплате газа в рублях.

"Газпром" также уведомил компанию Bulgargaz, что с 27 апреля прекращает поставки газа в Болгарию.

Согласно заявлению компании Bulgargaz, "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства в рамках нынешнего контракта и своевременно осуществляла все платежи в строгом соответствии со всеми его нормами".

Как считает Министерство экономики Болгарии, Россия предложила стране платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Почему?

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от так называемых "недружественных" стран, осудивших военное вторжение России в Украину и присоединившихся к санкциям против Кремля, впредь оплачивать поставки энергоносителей в российских рублях. И Польша, и Болгария попали в этот список.

Крайний срок, который установил "Газпромом" для начала выплат в российской валюте, истек во вторник, 26 апреля.