Даугавпилс из-за роста цен на металлы и санкций не может купить новые трамваи

В настоящее время для самоуправления актуальны несколько закупок нового общественного транспорта. Планируется, что первые 20 новых автобусов будут доставлены в Даугавпилс уже в конце августа или начале сентября, так как договор о их поставках был заключен в конце прошлого года, сообщил Элксниньш.

Дума в настоящее время осуществляет процесс закупки 36 автобусов. В целом финансирование решением Кабинета министров выделено на покупку 56 автобусов.

Параллельно самоуправление занимается и закупкой новых трамваев, но последняя закупка закончилась неудачей, так как не поступило ни одного предложения. По словам мэра, это понятно, потому что выросли цены на металлы, а страны "обменялись санкциями". Поэтому компании не могут подать предложения, которые впоследствии смогут выполнить.

Новые автобусы и трамваи самоуправление планирует закупить до 31 декабря 2023 года.