"Историческая" встреча в Рамштайне стран-партнеров Украины

На встрече 26 апреля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) распространила письменное заявление, согласно которому правительство ФРГ поставит Украине порядка 50 зенитных самоходных установок "Гепард". Ламбрехт подтвердила также намерение правительства ФРГ финансировать так называемые круговые поставки. Схема предполагает, что страны Восточной Европы будут отправлять Украине военную технику советского образца из своих запасов, а Германия обязуется восполнить возникающий дефицит таких вооружений за свой счет.

Помимо этого, бундесвер намерен обучать на территории ФРГ украинских военных обращению с западными образцами техники, включая не только "Гепарды", но и, например, самоходные гаубицы PzH2000, которые, в частности, намерены поставить в Украину Нидерланды. "Ведь мы все знаем, что в этомвоенном конфликте значимым фактором является артиллерия", - добавила Ламбрехт. Глава Минобороны ФРГ признала, что в связи с вопросом поставок тяжелых вооружений "в прошедшие недели высказывалась критика в адрес Германии", но, по ее мнению, объемы оказываемой помощи говорят сами за себя.

"Гепарды": их возможности и их проблемы

Самоходные зенитки "Гепард" были далеко не первыми, которые назывались среди военной техники, которую мог бы поставить Берлин Киеву. Последние "Гепарды" были списаны более 10 лет назад и в настоящий момент на вооружении бундесвера не стоят. "Гепарды" производил концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще в середине 1970-х годов. Их отличительная особенность: две пушки 35 мм, которые могут поражать как цели в воздухе на высоте до трех километров или выше в зависимости от модификации, так и наземные цели. Военные эксперты говорят, что хотя обучение пользованию радарами "Гепардов" занимает длительное время, а вот стрельба по наземным целям - нет, что делает поставки этих зениток более целесообразными с точки зрения непосредственных нужд Украины.

Комментируя отправку "Гепардов", глава Минобороны Ламбрехт добавила, что это "именно то, что сейчас необходимо Украине", но в этом, кажется, есть сомнения, во-первых, у самой Украины - согласно данным нескольких источников агентства "Рейтер", власти в Киеве давали понять Берлину еще в первых числах апреля, что армию Украины едва ли усилят "Гепарды". Во-вторых, сомнения высказал ряд немецких военных экспертов, которые обращают внимание на сложности как в управлении этими вооружениями, так и в недостаточном снабжении боеприпасами. В частности, власти Швейцарии во вторник не дали Германии разрешения на отправку в Украину амуниции для "Гепардов", изготовленной швейцарскими производителями.

Возможные поставки: танки "Леопард", БМП "Мардер"