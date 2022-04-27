Видео ⟩ "Это покаяние": вице-президент "Газпромбанка" заявил, что уехал из РФ и вступил в тероборону Киева

"Я по национальности украинец, не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. (...) Я приехал с оружием в руках защищать мою родину.

Мой визит - как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы",

- сказал Волобуев.

Видео: Интервью Игоря Волобуева The Insider

Также он добавил, что его отец в течение месяца жил в холодном подвале, и что война в Украине - "международное преступление". "[Со стороны] Путина, российской власти и на самом деле российского народа, потому что убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность", - заявил он.

Как рассказал сам вице-президент, в "Газпромбанке" он проработал больше шести лет, а до этого в течение 16 лет был сотрудником "Газпрома".

Волобуев также прокомментировал смерть экс-вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева: "Знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом "Газпромбанка". Не верю, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность".

Ранее 21 апреля в Испании обнаружили мертвыми экс-топ-менеджера газовой компании "Новатэк" Сергея Протосеню, его супругу Наталью и 18-летнюю дочь. На телах женщин обнаружили следы ножевых ранений, отец семейства был найден повешенным. Неподалеку от него лежали топор и нож со следами крови.

Еще раньше, 18 апреля, в российской столице были найдены тела бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жены и 13-летней дочери. На телах каждого из них обнаружили следы огнестрельного ранения.