В РФ на границе с Украиной горел склад с боеприпасами

Как пишет губернатор, примерно в 3:30 ночи его разбудил громкий шум, похожий на взрыв, и к моменту написания сообщения было слышно еще три взрыва.

"В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал он, позже сообщив, что пожар ликвидирован.

Это не первый подобный случай в Белгородской области.

1 апреля там загорелась нефтебаза. Россия утверждает, что это был удар с украинских вертолетов, Киев эту версию опровергает.

Власти Воронежской области сообщили, что рядом с Воронежем система ПВО сбила "малогабаритный разведывательный беспилотник".

ПВО, вероятно, сработало и в Курской области. Как написал региональный губернатор Роман Старовойт, около 2:45 ночи многие жители Курска услышали хлопки. Сообщается. что жертв и разрушений нет.