В РФ на границе с Украиной горел склад с боеприпасами
Ночью на 27 апреля в селе Белгородской области России загорелся склад с боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, ссылаясь на главу поселения.
Ночью на 27 апреля в селе Белгородской области России загорелся склад с боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, ссылаясь на главу поселения.
Как пишет губернатор, примерно в 3:30 ночи его разбудил громкий шум, похожий на взрыв, и к моменту написания сообщения было слышно еще три взрыва.
"В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал он, позже сообщив, что пожар ликвидирован.
Это не первый подобный случай в Белгородской области.
1 апреля там загорелась нефтебаза. Россия утверждает, что это был удар с украинских вертолетов, Киев эту версию опровергает.
Власти Воронежской области сообщили, что рядом с Воронежем система ПВО сбила "малогабаритный разведывательный беспилотник".
ПВО, вероятно, сработало и в Курской области. Как написал региональный губернатор Роман Старовойт, около 2:45 ночи многие жители Курска услышали хлопки. Сообщается. что жертв и разрушений нет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!