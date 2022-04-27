Симоньян в прямом эфире высказалась о Галкине: "Гей, который женился на пожилой женщине для отвода глаз"

26 апреля журналистка в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия" назвала артиста "геем" и "мразью".

"Что творит сейчас Галкин, я уже прошу своих друзей, знакомых, ну не присылайте мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию", - возмутилась Симоньян.

Журналистка высказалась и о супруге артиста Алле Пугачевой. "Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он

гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь.

Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!" - заявила она.

"И ты человек такой, лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина.

Ну что за мразь! Я, в конце концов, позволю себе говорить правду про них про всех", - резко высказалась журналистка.

Симоньян также подчеркнула, что будет и дальше отстаивать честь своей страны и отвечать на скандальные заявления и других звезд: "Каждый раз, когда они будут позволять себе такой... выплеск эмоций, я буду позволять себе вот такой выплеск эмоций! Не за себя - они про меня ничего не говорили, - за страну!".

Напомним, Максим Галкин сразу после начала войны в Украине занял антивоенную позицию и заявил об этом: "С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне". В конце февраля Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и отправилась в Израиль.

Недавно российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин записал очередное видеообращение в соцсетях. В нем он не только поздравил всех православных с Пасхой, но и задал несколько вопросов о недавнем ракетном ударе по Одессе.