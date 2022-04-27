Выявлено 614 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет.

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

​два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них 7 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, четверо были вакцинированы.

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 152 человека не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 462 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до отметки 400,8 случая.

Всего вчера было сделано 5311 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 818 644 жителей Латвии, скончался 5751 человек.