Собака загрызла участницу детского первенства России по шахматам

Информация о гибели девочки появилась 27 апреля на сайте Федерации шахмат России. "Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, девочка приехала вместе с мамой на турнир по шахматам из Саратова. В правоохранительных органах рассказали, что юную шахматистку насмерть загрызла собака.

"В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на неё набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении прокуратуры Лазаревского района Краснодарского края.

Через час тело ребёнка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.

Федерация шахмат России выразила глубокие соболезнования семье девочки и всем участникам соревнований. В организации отметили, что ФШР будет сотрудничать с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.