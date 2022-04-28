Чт, 28.04.2022
Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

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Фото ⟩ Соблазнительная Водонаева, спортивная Сафарова и интригующая Ивлеева

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET приглашает читателей посмотреть, как знаменитости соблазняли своих подписчиков. Узнайте это в пикантной рубрике "Звезды повышают градус". 

Соблазнительное архивное фото Алены Водонаевой.  

Виктория Боня похвасталась своим загаром и шикарной фигурой. 

"Это пожар!". Настя Ивлеева показала пикантное фото для журнала Playboy 2022. 

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Мирослава Карпович показала фрагменты с откровенной фотосессии. 

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