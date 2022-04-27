Арестович: Пугачева заслуживает уважения
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube высказал уважение диве российской эстрады Алле Пугачевой.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube высказал уважение диве российской эстрады Алле Пугачевой.
"Как не уважать Аллу, этого великого человека? Помню, как она приехала в Юрмалу с семьей в 2014 году, одетая в сине-желтые тона - это было, когда у нас отобрали Крым и все начиналось на Донбассе…
Марк Фейгин назвал Пугачеву "язвительной бабой", на что Арестович ответил: "Ну какая она баба, Марк? Кто такой Путин? Мелкий политический деятель эпохи Пугачевой".
"Алла Борисовна - человек принципиальный. И ее позиция сейчас, когда она уехала из России, заслуживает уважения", - добавил он.
Как известно, Алла Пугачева в настоящее время находится в Израиле со своей семьей - мужем, юмористом и шоуменом Максимом Галкиным, и обоими детьми-близнецами.
После отъезда из России Пугачева опубликовала видео, в котором сообщила, что она лишь временно покинула родину и планирует вернуться. В свою очередь, Максим Галкин, занимает твердую антивоенную позицию, и есть предположение, что он выражает не только собственные взгляды, но и точку зрения супруги.
Видео: Разговор Алексея Арестовича и Марка Фейгина
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!