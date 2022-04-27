Глава МИД Британии: если Путин победит, Европу ждут неимоверные страдания

Трасс намерена призвать страны, осудившие военное вторжение России в Украину, удвоить поддержку Киева, в том числе поставляя Украине обещанные тяжелые вооружения, включая танки и самолеты, чтобы как можно быстрее остановить агрессию.

Министр также намерена предупредить о необходимости лишить Путина возможности заявить о победе в Украине и использовать войну в качестве катализатора для установления нового порядка в мире.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы, а миру будут грозить ужасные последствия.

Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности, поэтому мы должны быть готовы к долгой войне и удвоить нашу помощь Украине", - заявила Трасс.

Министр также призывает партнеров искать в своих резервах вооружений те, которые можно отправить в Украину, и увеличить производство. Трасс планирует изложить новый подход, согласно которому Запад должен больше тратить на оборону.

НАТО, по мнению министра, должно стать действительно глобальной организацией, а экономическая зависимость от стран, склонных к агрессии, должна быть сведена к минимуму.

"Скажем откровенно, структура, направленная на мир и процветание, подвела Украину. Поэтому нам нужен новый подход, сочетающий физическую и экономическую безопасность и способный строить прочные глобальные союзы, в которых свободные народы могут чувствовать себя более уверенно", - сказала министр.