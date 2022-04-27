Глава МИД Британии: если Путин победит, Европу ждут неимоверные страдания
Если президент России Владимир Путин добьется успеха, для всей Европы это обернется неимоверными страданиями, предупредила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Если президент России Владимир Путин добьется успеха, для всей Европы это обернется неимоверными страданиями, предупредила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Трасс намерена призвать страны, осудившие военное вторжение России в Украину, удвоить поддержку Киева, в том числе поставляя Украине обещанные тяжелые вооружения, включая танки и самолеты, чтобы как можно быстрее остановить агрессию.
Министр также намерена предупредить о необходимости лишить Путина возможности заявить о победе в Украине и использовать войну в качестве катализатора для установления нового порядка в мире.
Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности, поэтому мы должны быть готовы к долгой войне и удвоить нашу помощь Украине", - заявила Трасс.
Министр также призывает партнеров искать в своих резервах вооружений те, которые можно отправить в Украину, и увеличить производство. Трасс планирует изложить новый подход, согласно которому Запад должен больше тратить на оборону.
НАТО, по мнению министра, должно стать действительно глобальной организацией, а экономическая зависимость от стран, склонных к агрессии, должна быть сведена к минимуму.
"Скажем откровенно, структура, направленная на мир и процветание, подвела Украину. Поэтому нам нужен новый подход, сочетающий физическую и экономическую безопасность и способный строить прочные глобальные союзы, в которых свободные народы могут чувствовать себя более уверенно", - сказала министр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!