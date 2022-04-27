ВИДЕО ⟩ Буффон пропустил самый нелепый гол за 27 лет своей карьеры

"Парма" пропустила уже на пятой минуте с пенальти, хотя 44-летний Джиджи был близок к тому, чтобы отразить 11-метровый удар. На 7-й минуте встречи Буффон допустил ошибку, которую многие эксперты уже успели назвать самой жуткой в профессиональной карьере голкипера.

Принимая мяч от защитника, Буффон попытался перевести его на фланг в одно касание, но мяч предательски ускользнул от вратаря, чем воспользовался форвард "Перуджи" Марко Оливьери, который расстрелял пустые ворота.

🤯 44 yaşındaki Buffon’dan talihsiz bir hata! pic.twitter.com/oXiuelcV9m — Sports Digitale (@SportsDigitale) April 25, 2022

Во втором тайме "Парма" сумела забить один гол и уступила со счётом 1:2. В данный момент "Парма" находится в середине таблицы и занимает 13-е место. В текущем розыгрыше Серии В на счету Буффона 26 матчей, в которых он пропустил 27 мячей. Контракт голкипера с "Пармой" рассчитан до лета 2024 года.

Летом 2021 года легендарный вратарь покинул туринский "Ювентус" и отправился доигрывать в Серию B в родную "Парму", где когда-то начинал карьеру.