Левитс: Латвии нужна особая приграничная политика

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, Левитс побеседовал с представителями различных отраслей и общественности о жизни в крае - образовании, бизнесе, безопасности, культуре и принадлежности, работе самоуправления и участии населения, возможностях для молодежи.

По мнению Левитса, для сбалансированного развития страны необходима приграничная политика, которая распространялась бы на Лудзу и другие края, расположенные у внешней границы Евросоюза и НАТО.

"Здесь не заканчивается, а начинается Латвия, здесь начинается Европа. Этот момент также должен быть отражен в региональной политике", - подчеркнул президент.

С главой государства встретились председатель Лудзенской думы Эдгар Мекшс, первый заместитель председателя думы Инара Силицка, начальник Лудзенского управления Государственной пограничной охраны Валдис Юкшс, директор Лудзенской художественной школы им. Юриса Сойканса Сандра Воркале, руководитель фольклорного коллектива Ilžas Даце Тиховска, координатор по вопросам предпринимательства Лудзенского края Янис Романцанс и специалист по делам молодежи Валерия Грома.

С 2021 года Лудзенский край объединяет четыре ранее существовавших края - Циблский, Карсавский, Лудзенский и Зилупский.