Шинам, произведенным в России, закрыт путь в Латвию. Что делать?

Руководитель продаж ALD Automotive в странах Балтии Марцис Мауриньш: "Шины важны в нашем бизнесе, так как в Балтии у нас 6000 автомобилей. И закупка шин велика. Когда началось вторжение, у нас была большая закупка, и в ней мы приняли решение - не выбирали шины, произведенные в России, хотя технически там нет никаких проблем".

Ограниченная доступность шин уже увеличила цены. Однако кординатор по внешним связям и коммуникациям Rīgas ūdens Сандрис Ванзовичс, отмечает, что сейчас не время думать о деньгах.

Как владельцы автопарков, так и потребители транспортных услуг в дальнейшем будут просить особые подтверждения того, что товар произведен не в странах, находящимся под санкциями.

"Мы не можем запросить происхождение каждой шины, но мы можем спросить поставщиков. Чтобы не было сотрудничества с представителями агрессивных стран", - заявил Ванзовичс.

"Также мы попросили поставщиков подтвердить, что шины не будут доставлены из России", - добавил Мауриньш.

Эксперт транспортной отрасли одновременно признает, что просто не будет. Несмотря на то, что в настоящее время начался летний сезон летних шин, автопарки уже озабочены следующей зимой. Хватит ли всех зимних шин на всех?

"Это хороший вопрос. В этом году мы впервые думаем о закупке зимних шин в апреле. Ситуация сложная. Мы уже планируем закупку зимних шин еще до нового сезона летних шин. Но шины будут, может быть, изменится бренд, но мы сможем ездить безопасно", - считает Мауриньш.