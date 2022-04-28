"Была не права!". Вероника Степанова извинилась перед Камилой Валиевой за резкие слова

Накануне обе спортсменки посетили торжественную церемонию в Кремле, где президент России Владимир Путин вручил чемпионам Олимпиады 2022 года госнаграды.

"Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире на "Матч ТВ" не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, всё прозвучало совершенно неоправданно резко. Была не права! Если хотите знать, это чуть ли единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И ещё это урок на будущее - стройнее формулировать мысли", - написала Степанова в Telegram.

21-летняя лыжница рассказала, что "несколько часов в Кремле сдружили их с Валиевой, но тренировочный график вряд ли позволит им часто встречаться".

Напомним, на Играх в Пекине допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на запрещённое вещество триметазидин. Тогда Степанова в эфире "Матч ТВ" обрушилась с критикой в адрес фигуристки.

"Камила Валиева - ей сколько? 14, 15, 16 лет. Да будь ей хоть 30 лет. Она представляет нашу страну. И тогда это было клеймо на нашу страну. Ага, опять допинг. Вот, пожалуйста. Она знала, на что идёт. Она едет на Олимпиаду. Она олимпийская спортсменка", - сказала тогда Степанова.

На Олимпиаде в Пекине Вероника Степанова завоевала золотую медаль в женской эстафете, а Камила Валиева выиграла золото в командном турнире.