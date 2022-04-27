Фото ⟩ В Ригу на корабле прибыла бронетехника Дании

В Риге из порта Когбе, в Дании, прибыли два судна для перевозки транспортных средств, которые доставили в Латвию почти 300 единиц военной техники и техники поддержки 1-й бригады королевских вооруженных сил Дании, в том числе боевые машины пехотных боевых машин Piranha V и боевые машины на гусеничном ходу CV 90, сообщили агентству LETA Национальные вооруженные силы.

Уже сообщалось, что вчера, 26 апреля, в Латвию приехали солдаты 1-й бригады королевских вооруженных сил Дании. Способствуя воздержанию и укрепляя коллективную защиту НАТО на восточном фланге альянса, в Латвии будет размещена единица уровня батальона королевских вооруженных сил Дании - около 750 военнослужащих и соответствующее вооружение.

Батальон Дании будет размещен в Адажской базе, интегрируясь в состав бригады механизированной пехоты сухопутных сил, как военная группа расширенного присутствия НАТО.

Размещение контингента Дании в Латвии и участие датских военнослужащих в общих военных учениях с национальными вооруженными силами и подразделениями других союзников обеспечит дальнейшее совершенствование совместимости стран-участниц НАТО, так и более высокую готовность к реагированию на актуальные сейчас вызовы безопасности на стратегическом, операционном и тактическом уровне.