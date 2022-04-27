Ср, 27.04.2022
Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит. Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий

Фото ⟩ В Ригу на корабле прибыла бронетехника Дании

Прибывшая в Ригу военная техника Дании ФОТО: Nils Porsbols (Niels Porsbøl), Dānijas Armija

Для укрепления обороны восточного фланга НАТО в среду, 27 апреля, в Ригу на корабле прибыла бронетехника Дании.

В Риге из порта Когбе, в Дании, прибыли два судна для перевозки транспортных средств, которые доставили в Латвию почти 300 единиц военной техники и техники поддержки 1-й бригады королевских вооруженных сил Дании, в том числе боевые машины пехотных боевых машин Piranha V и боевые машины на гусеничном ходу CV 90, сообщили агентству LETA Национальные вооруженные силы.

Уже сообщалось, что вчера, 26 апреля, в Латвию приехали солдаты 1-й бригады королевских вооруженных сил Дании. Способствуя воздержанию и укрепляя коллективную защиту НАТО на восточном фланге альянса, в Латвии будет размещена единица уровня батальона королевских вооруженных сил Дании - около 750 военнослужащих и соответствующее вооружение.

Батальон Дании будет размещен в Адажской базе, интегрируясь в состав бригады механизированной пехоты сухопутных сил, как военная группа расширенного присутствия НАТО.

Размещение контингента Дании в Латвии и участие датских военнослужащих в общих военных учениях с национальными вооруженными силами и подразделениями других союзников обеспечит дальнейшее совершенствование совместимости стран-участниц НАТО, так и более высокую готовность к реагированию на актуальные сейчас вызовы безопасности на стратегическом, операционном и тактическом уровне.

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