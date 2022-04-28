Денис Смирнов: "Я ещё не играл на ЧМ. Нужно проявить себя и попасть в состав"

23-летний хоккеист в начале этого года представлял Латвию на зимних Олимпийских играх в Пекине, а сейчас числится в списке кандидатов на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в мае.

"Сейчас в тренировочном процессе больше внимания уделяется тактике, а в первые две недели больше работы было над физической подготовкой. Я, скорее всего, поеду на проверочные матчи в Швейцарию, а после приезда Родриго Аболса, думаю, буду играть во втором звене на позиции центрального нападающего", - сказал Смирнов.

Несмотря на то, что Смирнов уже восемь лет играет в Швейцарии, проверочные матчи против этой сборной он не считает важнее остальных.

"Я ещё не играл на чемпионате мира, поэтому должен проявить себя и стать частью команды. Для меня все игры принципиальны", - сказал хоккеист.

Напомним, на Играх в Пекине латвийские хоккеисты проиграли все четыре матча, поэтому на чемпионате мира у сборной будет хорошая возможность отомстить за свои неудачи.

"Мы были разочарованы результатом. Главный тренер Харийс Витолиньш также сказал, что мы должны начать побеждать, а не играть красиво и проигрывать. Что касается меня лично, то мне было очень приятно провести первый официальный турнир в составе сборной".

У 23-летнего хоккеиста есть действующий контракт со швейцарским клубом "Женева-Серветт", который рассчитан до конца следующего сезона. Нападающий отмечает, что это придаёт уверенности в будущем.

В своём первом сезоне в Швейцарской национальной лиге (National League) Смирнов в 46 матчах забросил 8 шайб и сделал 11 результативных передач.

"Первый год в клубе был очень удачным и команда ждала таких же результатов, но это не совсем получилось. Хотя и есть давление со стороны команды, но в спорте всегда будет так, играя на самом высоком уровне. Нельзя расслабляться", - считает нападающий.

Смирнов не единственный хоккеист из Латвии, который выступал за "Женева-Серветт". Три сезона в швейцарской команде провёл также защитник Сандис Смонс.

"Вместе с Сандисом мы уехали и до сих пор играем вместе. В Швейцарии я провёл восемь лет, поэтому Женева уже стала моим вторым домом. Хотя рабочий язык английский, команда очень разнообразная и в раздевалке разговаривают на нескольких языках. Я сам выучил местный французский", - рассказал о жизни в Женеве Смирнов.

В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии проведёт ещё четыре проверочных матча. Подопечные Витолиньша 30 апреля и 1 мая сыграют на выезде против Швейцарии, а 8 и 9 мая дома против Казахстана.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в группе "В" с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией, Великобританией и Австрией. В группе "А" будут представлены Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере.