"Люди здесь мотивированы бороться" - латвиец в Украине готовится к нападению России

Укрепляя оборонительные позиции в Полтавской области, создаются новые окопы. С надеждой на лучшее, но готовясь к худшему.

Полтавская область граничит с Сумской и Харьковской областями. До сих пор тяжелые бои идут у Харькова, где Россия продолжает обстреливать город артиллерией.

Из Харькова прибыл также член территориальной обороны по прозвищу "Директор". Он сказал: "Вот булочки, пирожки, очень много всего. Нам везут очень много, поэтому не голодаем. Военную службу исполняем как полагается, так что все нормально. Вот только не хватает экипировки. Бронежилеты, шлемы, защитные ограждения. Надо много раций".

Плечом к плечу находится и латвиец - латвийский офицер в отставке Валдис Юргеланс, который женился и только в прошлом году переехал в Полтаву. Он говорит: "Эти оборонительные позиции считаются одними из самых значимых, потому что они были построены на перекрестке дорог, где возможно встретить противника".

"Люди здесь мотивированы бороться", - уверен Юргеланс, но уровень подготовки разный.

"Хотя есть люди, которые уже в 2014 году участвовали в боевых действиях, большая часть являются теми, кто в первый раз взял в руки оружие. И сейчас происходит их обучение. Как сообщает командир, и сегодня было тактическое обучение, как правильно занимать оборонительные позиции, и что каждый делает в определенной фазе боевого действия", - пояснил Юргеланс.

Он подчеркнул - нужно больше экипировки. Часть оборудования служащие купили за свои деньги. Несмотря на это, все настроены на борьбу.