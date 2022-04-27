Украина сегодня: взрывы в России, остановка подачи газа, список от команды Навального

День начался с взрывов в приграничных с Украиной регионах России. А именно в Белгородской, Курской и Воронежской областях. ФСБ утром заявила, что при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян.

Советник президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что за этими атаками стоит Украина. Впрочем, прямого признания не было, одной из возможных причин Подоляк назвал "божественное вмешательство в дела грешников".

Но главная новость дня пришла позже. Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Польша и Болгария обвинили Россию в шантаже. А Евросоюз заявил, что готов к приостановке Москвой поставок газа странам блока и планирует скоординированный ответ

При этом страны Европы не будут оплачивать российский газ в рублях. В частности, о такой позиции своей страны заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем Twitter.

Всплывают новые доказательства того, что трупы в Буче это дело рук российских солдат. Телеканал CNN получил эксклюзивное видео, снятое с беспилотного летательного аппарата в городе Буча Киевской области Украины. Телекомпания подтвердила подлинность ролика и дату его съемки - 12 и 13 марта.

Действий России опасаются и другие страны, находящиеся рядом. Например, Молдова. Серьезное обострение в Приднестровье - пророссийском анклаве Молдовы - Кишинев рассматривает, как намеренную провокацию.

Продолжения войны боятся и в более дальних странах Европы. Так, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы, а миру будут грозить ужасные последствия".

В Европу бежит и огромное количество украинских беженцев. Но не везде им помогают одинаково. Очень многие украинские беженцы чувствуют себя неловко в Венгрии.

Сильны антивоенные настроения и в России. Соратники лидера российской оппозиции Алексея Навального составили список из примерно 6000 известных в российском обществе людей, которых они считают коррупционерами и подстрекателями к войне. В их число попали, например, журналисты Ксения Собчак и Олег Кашин.

Некоторые россияне, которые работали в провластных структурах, тоже начали деятельность против российской агрессии. Так вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев рассказал в интервью изданию The Insider, что покинул Россию и вступил в территориальную оборону украинской столицы.

Активно высказываются и уехавшие за границу россияне. Артист Максим Галкин активно публикует видео, где говорит антивоенные вещи. Российским пропагандистам это, конечно, не нравится. Главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян обвинила Галкина в том, что он "гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь".

Те проблемы, которые война в Украине показала в обществе Латвии, журналисты Эрика Сташкевич и Вадим Радионов обсудили в новом выпуске программы "Кто вам платит?".