ВИДЕО ⟩ В чемпионате Латвии по футболу сменился лидер

В первом матче "Валмиера" на своём поле принимала лидера турнирной таблицы "Лиепаю" и сумела одержать уверенную победу со счётом 3:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а счёт был открыт на 69-й минуте после точного удара колумбийского футболиста Камило Мены. На 78-й минуте Алиун Ндойе удвоил преимущество хозяев. Точку в матче в компенсированное время поставил Лука Силагадзе.

В другом матче среды РФШ на своём поле обыграла "Ригу" - 2:1. Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте встречи после гола Жиги Липушчека, который отправил мяч в собственные ворота. На 12-й минуте Эмерсону удалось сравнять счёт, а победу РФШ на 60-й минуте принёс Андрей Илич, для которого этот гол стал восьмым в текущем сезоне.

Стоит отметить, что для "Лиепаи" поражение от "Валмиеры" стало вторым подряд. В прошлом матче команда на своём поле проиграла РФШ (2:3). "Валмиера", в свою очередь, после 9-го тура поднялась на первое место в турнирной таблице (20 очков). Второе место занимает РФШ (20 очков), а "Лиепая" и "Рига" с 19 очками располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно.

Девятый тур продолжится в четверг матчем "Супер Нова" - "Метта". Ещё два матча 9-го тура между "Тукумсом" и "Спартаком", а также "Аудой" и "Даугавпилсом" были перенесены на 12 июня.