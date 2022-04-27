В Латвии планируют существенно изменить порядок использования родительского пособия

Как сообщили в пресс-службе Сейма, законопроект предусматривает, что каждый из родителей ребенка до дня достижения ребенком возраста восьми лет имеет право на период родительского пособия продолжительностью по меньшей мере два календарных месяца, который не может быть использован другим родителем, то есть, непередаваемая часть.

Председатель комиссии Андрис Скриде после заседания отметил, что планируемые изменения являются шагом по укреплению равновесия рабочей и частной жизни родителям, чтобы как можно сильнее привлекать обоих родителей к воспитанию ребенка. Комиссия продолжит работу над этими изменениями закона, ища по возможности лучшие решения, слушая представителей ответственных структур и социальных партнеров.

Планируется, что для ухода за ребенком за одного и того же ребенка будет право выбрать общий период для получения родительского пособия, который образуют родительское пособие и непередаваемая часть родительского пособия.

Можно выбрать один из следующих периодов получения пособия - 18 месяцев, из которых 14 месяцев со дня рождения ребенка можно будет использовать до возраста полутора лет ребенка, а непередаваемую часть каждый из родителей сможет использовать до восьми лет ребенка. Второй возможный период выбора будет 12 месяцев, из которых восемь месяцев со дня рождения ребенка можно использовать до возраста одного года ребенка, а непередаваемую часть каждый из родителей может использовать до восьми лет ребенка.

Законопроект также предусматривает, что непередаваемую часть родительского пособия оба родителя смогут использовать до восьми лет ребенка, его можно будет использовать одновременно и в этот период одновременно получить родительское пособие. Предусмотрено, что каждому родителю в двухмесячный период родительское пособие будет начислено со средней заработной платы для страховых взносов лица и выплачено в том размере, за какой период родители решили получить родительское пособие.

Планируется установить также случаи, когда один из родителей сможет использовать непередаваемую часть второго родителя.

Это предусмотрено для тех случаев, когда отцовство ребенка не признано или не установлено, второй родитель умер или у другого родителя отнято или прекращено право попечения.

Условия о возможности использования непередаваемой части второго родителя распространяются также на одного из усыновителей, под заботу и под надзор которого до утверждения усыновления в суде по решению сиротского суда передан усыновляемый ребенок. Также его планируется предусмотреть в отношении члена приемной семьи, который заключил договор с самоуправлением, опекуном или другим лицом, которое согласно решению сиротского суда фактически ухаживает за ребенком и воспитывает, если упомянутые лица запрашивают родительское пособие, отмечено в аннотации законопроекта.

Одновременно с поправками закона планируется установить, что пособие по отцовству назначается и выплачивается за десять рабочих дней.

Также предусмотрено, что в случае, если отцовство ребенка не будет признано или установлено, право на отпуск продолжительностью в десять рабочих дней будет у другого лица, чтобы оно по просьбе матери ребенка могло быть вовлечено в заботу о ребенке.

Изменения в этом законе будут приняты для выполнения решения Конституционного суда по делу об отпуске по рождению ребенка. Суд признал в то время несоответствующим основному закону норму закона, которая запрещает партнеру матери ребенка использовать отпуск в связи с рождением ребенка, и отметила, что Конституция налагает на законодателя обязанность обеспечить юридическую защиту однополых семей.

Что изменения в законе вступили в силу, их нужно в трех чтениях поддержать Сейму.