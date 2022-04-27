Ср, 27.04.2022
Мужчина лет 50-60 в магазине начал кричать - извините за выражение - юкрэниан курва, гоу-гоу. Раша гуд. И достает бутылку из кармана, показывает - я ее сейчас разобью. И на нас с этой бутылкой Полина, украинская беженка в Венгрии
Полина, украинская беженка в Венгрии

На расселение украинских беженцев в Латвии выделят 937 500 евро

Беженцы из Украины в Доме конгрессов в Риге ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государство планирует выделить 937 500 евро на размещение украинских граждан в латвийских домохозяйствах, говорится в подготовленных Министерством экономики поправках к закону о поддержке украинских гражданских лиц.

Законопроект устанавливает право домохозяйства или физического лица, которое его представляет, на компенсацию дополнительных расходов, понесенных им при размещении украинских гражданских лиц в своем доме.

За срок до 90 дней можно будет получить компенсацию в размере 100 евро за первое размещенное лицо и по 50 евро за каждое дополнительное лицо, но не более 300 евро в месяц за лиц, проживающих в одном жилище.

Правовое регулирование будет распространяться на те домохозяйства, которые добровольно готовы принять в своих домах граждан Украины, не требуя с них оплаты. Ожидается, что государство путем выплаты компенсации выразит благодарность таким домохозяйствам, чтобы хотя бы частично возместить им дополнительные расходы, понесенные в связи с размещением и содержанием граждан Украины.

В аннотации к поправкам говорится, что согласно предварительным оценкам, в латвийских домохозяйствах будет проживать приблизительно 5000 человек.

По последним прогнозам планируется, что Латвия может принять до 40 тысяч украинских беженцев.

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