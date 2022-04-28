"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно". Антрополог Архипова о том, как и почему россияне оправдывают войну в Украине

Тут есть одна очень важная вещь. Когда человек говорит, что прививка опасна, потому что "сестра соседки рассказала, как девочка умерла от прививки", в реальности у него уже есть сложившаяся точка зрения. Рассказ про сестру соседки - это лишь изобретенное внешнее подтверждение того, во что человек верит. Он понимает: если он скажет, что "просто так считает", его забросают камнями. То есть нужно воображаемое большинство, с которым человек солидарен и чьим голосом он становится.

Но в ситуации войны, которую мы сейчас обсуждаем, страх когнитивного диссонанса, видимо, оказывается гораздо сильнее - даже чем родственные связи. Люди изо всех сил сопротивляются и говорят: "Это неправда".

Коллаж ФОТО: BBC/Maxym Marusenko/Getty Images

Таких историй много. Я сейчас подружилась с прекрасной художницей, ее семья убежала из Харькова. Муж остался там. И они в отчаянии, потому что родители мужа, которые в Крыму, им не верят. Они говорят: "Ничего, скоро вас освободят, вы потерпите".

То есть мы видим обратный эффект: тут воображаемое большинство, с которым эти родители хотят солидаризироваться, - это те, кто верит, что нет никакой войны, а есть какая-то точечная неприятная операция в Донбассе. И чтобы избежать когнитивного диссонанса, мозг отбрасывает любую другую информацию - в том числе, от родственников.

Би-би-си: Есть ли какие-то позитивные примеры сопротивлению этому большинству?

А.А.: Культура умеет вырабатывать механизмы защиты общества даже в ситуации, которая нам кажется абсолютно безвыходной. Они приходят оттуда, откуда часто не ожидали. Например, я говорю о бурном расцвете антивоенных граффити. Граффити - это, наверное, слишком узкое слово. Я говорю о разного рода надписях в публичных пространствах.

Люди оставляют огромное количество надписей на подъездах, в лифтах, на остановках, на досках объявлений. Их за это преследуют, сейчас довольно много уголовных и административных дел по граффити. Но все-таки не такое количество, сколько самих этих надписей.

Я сегодня с утра говорила с девушкой, которая такое граффити сделала. У этих людей огромное желание прорвать информационную блокаду. Понятно, что такие надписи не смогут остановить войну, убийства людей прямо сейчас. Но они способны прорвать блокаду.

Очень важно показать людям, что нет никакого воображаемого большинства. Это семиотическая война, война знаков против него. Важно, чтобы в публичном пространстве людей присутствовало слово "война" и блокада была прервана. Чтобы человек видел, что много людей оставляют такие надписи, и понимал, что людей, которые не согласны с "политикой партии", много. Это попытка объяснить воображаемому большинству, что на самом деле оно не такое уж и большинство.

Обратите внимание на гениальную по своей задумке акцию, когда в окошечки ценников вставляют антивоенные лозунги. Мы знаем, что шесть человек были за это наказаны в разных городах, а еще кого-то не смогли задержать. Это способ прорыва сигнала в пространстве, которое контролирует государство: старушка Марья Петровна наклоняется, чтобы изучить ценник на сахар, а там информация про убитых в Мариуполе.

Би-би-си: Ваша личная позиция по поводу войны в Украине сказывается на вас как на ученой и влияет на ваше исследование, как вы думаете?

А.А.: Я себя воспринимаю немножко как ассенизатора. Это навык, который антрополог-фольклорист в себе вырабатывает. Мы привыкли, мило улыбаясь, работать с текстами, которые омерзительны по содержанию.

Но у нас в научной сфере есть другая проблема, которая меня сильно волнует. Меня огорчает замкнутость моих коллег. Они страшно переживают, но замыкаются на своей работе и стараются делать вид, что ничего не происходит. Они выбирают позицию молчаливого несогласия.

Влияет ли моя позиционная оппозиция на мои научные исследования? Ну, при хорошей жизни в идеальном мире я бы, наверное, не стала бы такое исследование делать. Пусть делают те, кто абсолютно нейтральны.

Но где сейчас найдешь таких нейтральных людей, чтобы они занялись этим исследованием? Если я не буду собирать базу данных по граффити сейчас, кто ее соберет? Или базу данных по делам задержанных по статье 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил) и 207.3 ("фейки" о вооруженных силах), которую мы собираем с коллегой?

Это реально очень большая проблема.

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