"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно". Антрополог Архипова о том, как и почему россияне оправдывают войну в Украине

А.А.: Следующий блок - это "My country, right or wrong" ("Это моя страна, права она или нет"). "Я оправдываю Россию, неважно что она сделает". Сюда относятся цитаты актера Сергея Бодрова о том, что "во время войны нельзя плохо говорить о своих", это "своих не бросаем", "Россия не начинает войны, а их заканчивает", "Россия всегда всех спасает", "нас просто исторически не любят".