"Газпром" перекрыл газ нескольким странам ЕС. Выживут ли они без него? А Россия - без их денег?

Последний этап - и главное отличие новой схемы от прежней ("Газпром" давно был обязан менять часть валютной выручки на рубли), и главный камень преткновения. Еврокомиссия видит здесь возможное нарушение санкций. Она объясняет это так: процесс конвертации полностью в руках российских властей, а значит к нему может получить доступ ЦБ (который, согласно санкциям, должен быть отрезан от валютных транзакций).

Также в законе о "газе за рубли" не зафиксировано, в какой срок "Газпромбанк" должен поменять валюту - значит, процесс может быть долгим. Тогда платеж превратится в займ российскому юрлицу от европейского, что тоже запрещено санкциями.

Однозначно "чистый" с санкционной точки зрения вариант - делать все по-старому: Россия считает контракт оплаченным в момент, когда валюта "падает" на счет "Газпрома" (где он открыт - неважно), поясняет Еврокомиссия.

Ее глава Урсула фон дер Ляйен назвала отказ "Газпрома" качать нефть в Польшу и Болгарию еще одной провокацией. "Ничего удивительного, что Кремль использует энергоресурсы для шантажа", считает она.

Представитель Путина Дмитрий Песков отказался считать новую схему шантажом и назвал ее закономерным шагом в ответ на то, что у России "украли значительную часть резервов".

Скорее всего, так и есть - в том смысле, что схема действительно стала выражением опасений российских властей, что "европейские покупатели газа направят евро на европейские счета и сами же их арестуют", иронизировала в разговоре с Би-би-си экономист банка "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Она считает такой сценарий маловероятным.

Что ждет Польшу и Болгарию

Сначала им будет непросто, как и всем европейским странам. На Россию приходится 40% от всех поставок газа в ЕС - поэтому отказаться от него будет сложнее, чем от нефти и угля.

При этом положение Болгарии и, в первую очередь, Польши гораздо выгоднее, чем их соседей.

Во-первых, их многолетние контракты с "Газпромом" и так истекали в нынешнем году, говорит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Во-вторых, у них есть очевидные альтернативы российскому газу.

Для Польши это Baltic Pipe - газопропровод из Норвегии, который должны достроить к октябрю 2022 года, аккурат под отопительный сезон. "Норвежский газ будет немного дороже российского, но разница несущественная", - говорит инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Польша полностью готова отказаться от российского газа, уверяет уполномоченный ее правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Он надеется, что по Baltic Pipe страна будет получать 10 млрд кубометров газа в год. Почти столько же - 9,67 млрд - в нее качал "Газпром" (это его официальные данные по итогам 2020 года, более поздних нет).