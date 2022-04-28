"Ливерпуль" победил в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Матч проходил на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, но при существенном преимуществе подопечных Юргена Клоппа. "Ливерпуль" открыл счёт на 53-й минуте матча после гола Первиса Эступиньяна в собственные ворота. Две минуты спустя англичане удвоили преимущество на табло - автором гола стал Садио Мане, которому ассистировал Мохамед Салах.

Отметим, что "Вильярреал" потерпел своё первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов. До этого испанцы прошли туринский "Ювентус" и мюнхенскую "Баварию", ни разу не проиграв этим топ-клубам. "Вильярреал" играет в полуфинале Лиги чемпионов во второй раз в истории и впервые с 2006 года.

Ответный матч между "Вильярреалом" и "Ливерпулем" пройдёт 3 мая в Испании. Напомним, что во втором полуфинале "Манчестер Сити" обыграл "Реал" со счётом 4:3. Второй матч между этими командами состоится 4 мая в Мадриде.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая в Париже.