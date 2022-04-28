СМИ: Херсон подвергся обстрелу

По информации российского издания РИА "Новости", в районе телецентра произошла серия мощных взрывов.

Как заявил источник в российских силовых структурах, украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из которых были сбиты.

По информации пользователей соцсетей, в результате обстрела у части жителей примерно на полчаса перестали транслироваться российские телеканалы.

В интернете появились и кадры взрыва у телевышки. Журналистам CNN удалось подтвердить подлинность ролика и установить его геолокацию.

Strikes reported in Kherson tonight, TV tower was hit pic.twitter.com/p7HRcdqSfX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2022

РИА "Новости" утверждает, что телевышка не получила видимых повреждений, сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщает Русская служба ВВС, независимого подтверждения этой информации нет. Украинская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.

С 20 апреля в оккупированном Херсоне ведется ретрансляция российских телеканалов.

В среду в городе прошел очередной проукраинский митинг, который российские военные разогнали с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Наблюдатели высказывают предположения, что российские власти намерены провести в городе инсценировку референдума, по итогам которого провозгласить создание Херсонской народной республики по аналогии с "народными республиками" Донбасса.

В условиях войны оперативно проверить информацию, представляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.