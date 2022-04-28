СМИ: Херсон подвергся обстрелу
Вечером в четверг, 27 апреля, обстрелу подвергся центр Херсона, оккупированного российскими войсками с начала марта, пишет "Медуза".
Вечером в четверг, 27 апреля, обстрелу подвергся центр Херсона, оккупированного российскими войсками с начала марта, пишет "Медуза".
По информации российского издания РИА "Новости", в районе телецентра произошла серия мощных взрывов.
Как заявил источник в российских силовых структурах, украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из которых были сбиты.
По информации пользователей соцсетей, в результате обстрела у части жителей примерно на полчаса перестали транслироваться российские телеканалы.
В интернете появились и кадры взрыва у телевышки. Журналистам CNN удалось подтвердить подлинность ролика и установить его геолокацию.
Strikes reported in Kherson tonight, TV tower was hit pic.twitter.com/p7HRcdqSfX— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2022
РИА "Новости" утверждает, что телевышка не получила видимых повреждений, сведений о пострадавших не поступало.
Как сообщает Русская служба ВВС, независимого подтверждения этой информации нет. Украинская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.
С 20 апреля в оккупированном Херсоне ведется ретрансляция российских телеканалов.
Наблюдатели высказывают предположения, что российские власти намерены провести в городе инсценировку референдума, по итогам которого провозгласить создание Херсонской народной республики по аналогии с "народными республиками" Донбасса.
В условиях войны оперативно проверить информацию, представляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!