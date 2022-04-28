СМИ: В России официально разрешили вывозить зерно из оккупированной Херсонской области

Депутаты законодательного собрания края почти единогласно приняли решение "о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ".

В законодательном собрании объяснили необходимость такого решения тем, что в России из-за санкций ощущается нехватка зерновых культур и овощей.

"Экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам",

- говорится в сообщении законодательного собрания.

Глава комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов сказал, что опыт Красноярского края в будущем смогут "успешно реализовать и в других российских регионах".

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Ранее украинский политолог Сергей Данилов сообщил, что российские войска в оккупированной части Херсонской области требуют, чтобы крестьяне бесплатно отдали большую часть будущего урожая этого года.

Россия также с 1 марта планирует ввести в оккупированной Херсонской области российский рубль.

Об этом сообщил представитель оккупационного управления области Кирилл Стремоусов.

По его словам, предусмотрен "переходный период" сроком до четырех месяцев, во время которого в обороте будут как рубль, так и гривна, после чего произойдет полный переход на рубль.

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