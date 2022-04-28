СМИ: В России официально разрешили вывозить зерно из оккупированной Херсонской области
В России власти Красноярского края официально разрешили воровать зерно из части Херсонской области Украины, которую оккупировали российские войска, пишет УНИАН.
В России власти Красноярского края официально разрешили воровать зерно из части Херсонской области Украины, которую оккупировали российские войска, пишет УНИАН.
Депутаты законодательного собрания края почти единогласно приняли решение "о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ".
В законодательном собрании объяснили необходимость такого решения тем, что в России из-за санкций ощущается нехватка зерновых культур и овощей.
- говорится в сообщении законодательного собрания.
Глава комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов сказал, что опыт Красноярского края в будущем смогут "успешно реализовать и в других российских регионах".
Галерея: Война в Украине
Ранее украинский политолог Сергей Данилов сообщил, что российские войска в оккупированной части Херсонской области требуют, чтобы крестьяне бесплатно отдали большую часть будущего урожая этого года.
Россия также с 1 марта планирует ввести в оккупированной Херсонской области российский рубль.
Об этом сообщил представитель оккупационного управления области Кирилл Стремоусов.
По его словам, предусмотрен "переходный период" сроком до четырех месяцев, во время которого в обороте будут как рубль, так и гривна, после чего произойдет полный переход на рубль.
Галерея: Херсон, Украина
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