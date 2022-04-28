Чт, 28.04.2022
Что творит сейчас Галкин, я уже прошу своих друзей, знакомых, ну не присылайте мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Марагрита Симоньян, главный редактор пропагандистского канала RT
Марагрита Симоньян, главный редактор пропагандистского канала RT

Выявлено 527 новых случаев Covid-19

Люди на прогулке в парке. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 527 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из выявленных вчера новых случаев заражения Covid-19 138 человек не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 389 человек были вакцинированы.

В результате технической ошибки статистику выявленных случаев Covid-19 с 7.03 по 19.04 необходимо дополнить 2431 новым случаем, подтвержденным тестами на антиген в медучреждениях.

Кумулятивный показатель заболеваемости будет опубликован позже согласно уточненным данным за последние 14 дней.

Всего вчера было сделано 4634 теста на Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 819 171 жителя.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back