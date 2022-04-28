Ассоциация: Осенью тарифы на теплоэнергию могут вырасти в два раза и даже больше

В то же время он пояснил, что это будет зависеть от различных поставщиков услуг теплоэнергии. Более низкие тарифы будут в тех самоуправлениях, в которых для производства тепла больше используются альтернативные природному газу ресурсы энергии, например, щепа. Самоуправлений, которые используют только один из ресурсов - природный газ или альтернативные опции, мало, поэтому важным будет избранное теплоэнергетической компанией соотношение природного газа и другого топлива.

"Вопрос на миллион - какова будет цена природного газа. Самое простое допущение, что цена природного газа будет той же, по которой его засосали в Инчукалнское газохранилище, но пока мы можем только гадать", - указал Витолиньш.

Он отметил, что жители Латвии ощутят рост не только в месяцах с отоплением, в частности, закончится установленная государством поддержка, которая

до мая устанавливала максимальную границу для клиентов центрального отопления - 68 евро за мегаватт-час. Уже тогда клиенты ощутят прирост цен за нагрев воды.

Витолиньш прогнозирует, что если тариф на теплоэнергию в определенном самоуправлении достигнет, например, 150 евро за мегаватт-час, то в январе счет за отопление однокомнатной квартиры не в новостройке может достигнуть 200-250 евро, что в свою очередь зависит от температуры на улице.