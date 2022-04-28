ООН готова поименно назвать почти 6 тыс. жертв военных преступлений в Украине

Как заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, жертвы и их родственники должны получить возмещение за нанесенный вред и пережитую ими трагедию.

По ее словам, на текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых.

"Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", - подчеркнула Бачелет, добавив, что большинство из этих людей стали жертвами применения оружия массового поражения в густонаселенных районах, будь то артиллерийские обстрелы, ракетные или бомбовые удары.

Кладбище в Буче, 7 апреля 2022 года ФОТО: EPA

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила по видеосвязи, что завела более 8 тыс. дел о нарушениях правил ведения боевых действий.

А прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отметил, что 43 страны - рекордное число - подали заявления о нарушениях законов ведения войны в Украине.

"Закон одинаков для всех сторон конфликта, будь то Украина или Россия, и лица, действующие от имени государства или самостоятельно, имеют ясно определенные обязанности", - подчеркнул он, пообещав провести независимое расследование по каждому случаю.

Мариуполь, еще недавно процветавший южный город, лежит в руинах ФОТО: Reuters

Между тем, Россия продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой и политизированной организацией.

Парламент Канады признал геноцидом действия России в Украине

Парламент Канады осудил Россию за ее действия в Украине, которые были охарактеризованы как геноцид.

ФОТО: Reuters

Законодатели пришли к выводу, что имеются ясные и веские доказательства систематических и масштабных военных преступлений против человечности, совершенных российскими войсками.

21 апреля, войну России в Украине признали геноцидом парламенты Эстонии и Латвии.

Президенты Польши и США также осудили убийства мирных жителей российской армией, назвав их геноцидом, однако ряд других мировых лидеров, включая президента Франции, воздерживаются от такого определения.

Согласно международному законодательству геноцидом считается умышленное намерение частично или полностью уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу людей.

США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

Как заявила в ООН специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак, у Соединенных Штатов имеется заслуживающая доверия информация о том, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.

ФОТО: Reuters

"Если эти факты подтвердятся, это будет коренным нарушением принципов ведения войны", - подчеркнула ван Шаак.

Она также отметила, что США располагают достоверными сообщениями о людях, расстрелянных со связанными руками, о телах со следами пыток и об ужасающем сексуальном насилии над женщинами и девочками.

"Все эти фотографии и сообщения свидетельствуют, что эти зверства не были результатом действий отдельных лиц или подразделений", - утверждает ван Шаак. По ее словам, за этим скорее просматриваются систематические преступления российских военных.

Те, кто допускает и поощряет такие преступления, должны будут ответить за них по закону, предупредила американская представительница.