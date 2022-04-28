CNN: Венгрия согласилась на условия России по расчету за газ

Защищая решение правительства Венгрии, министр в интервью CNN заявил: "Из России мы импортируем примерно 85% всего используемого газа и 65% используемой нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию".

Сийярто указал, что нет альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы Венгрии остановить импорт российских энергоресурсов в течение последующих нескольких лет.

Напомним, предложенная Москвой схема предусматривает, что западные страны должны будут открыть счета в рублях в российском банке "Газпромбанк". В свою очередь банк полученную от продажи газа валюту продаст на Московской бирже за рубли, которые перечислит на эти счета, и с этих счетов будет взята плата за газ.

Эксперты в области санкций указывают, что такая система позволит Москве получить доступ к доходам от продажи энергетики вне зависимости от наложенных санкций по отношению к иностранной валюте.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду повторно предупредила импортеров ЕС, что платить за российский газ в рублях - нарушение санкционного режима, если только в договоре в способе оплаты не указаны рубли.