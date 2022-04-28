CNN: Венгрия согласилась на условия России по расчету за газ
Венгрия будет использовать предложенную Москвой схему платежей, чтобы рассчитаться за полученные от России нефть и газ, подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия будет использовать предложенную Москвой схему платежей, чтобы рассчитаться за полученные от России нефть и газ, подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Защищая решение правительства Венгрии, министр в интервью CNN заявил: "Из России мы импортируем примерно 85% всего используемого газа и 65% используемой нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию".
Напомним, предложенная Москвой схема предусматривает, что западные страны должны будут открыть счета в рублях в российском банке "Газпромбанк". В свою очередь банк полученную от продажи газа валюту продаст на Московской бирже за рубли, которые перечислит на эти счета, и с этих счетов будет взята плата за газ.
Эксперты в области санкций указывают, что такая система позволит Москве получить доступ к доходам от продажи энергетики вне зависимости от наложенных санкций по отношению к иностранной валюте.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду повторно предупредила импортеров ЕС, что платить за российский газ в рублях - нарушение санкционного режима, если только в договоре в способе оплаты не указаны рубли.
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