Фото до и после ⟩ Пространство гаража, усовершенствованное с помощью дизайнера интерьеров

Однако существующему производственному помещению в гараже не хватало практичности и удобства. Основными трудностями, которые хозяевам приходилось преодолевать, были беспорядок и отсутствие удобных мест для экспонирования продуктов и хранения сырья. Кроме того, в помещении было довольно темно, не хватало уюта.

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Организуйте пространство и храните все предметы надлежащим образом

Сначала дизайнер интерьеров IKEA Алла Меньщикова разделила помещение на зоны, которые дают четкое представление об их функциях. Появились зона для работы, где производятся и подготавливаются продукты, уголок для упаковки и место, где экспонируются готовые изделия.

По мнению дизайнера интерьеров, самая большая проблема для начинающих предпринимателей - правильно организовать пространство. В понимании многих ящики для хранения - это картонные коробки, которые обычно используются при переезде в другую квартиру или офис. В настоящее время существует множество эстетичных и функциональных вариантов хранения предметов в специально предназначенных для этого красивых ящиках и корзинах, изготовленных из разных материалов.

Поэтому тем, кто не хочет делать серьезный ремонт, а намерен минимально обновить существующий интерьер, специалист по интерьеру предлагает начать с инвентаризации вещей, разложив их по коробкам соответствующего размера. Это волшебным образом разгружает как пространство, так и сознание, давая больше свободы выбора.

ФОТО: Пресс-фото

"Я применила здесь очень практичную комбинацию емкостей для хранения и стеллажей из массива сосны. Этот классический материал имеет множество вариантов применения, кроме того, он прочный, привлекательный и экологичный. Его можно без труда перекрашивать. Поэтому если через некоторое время у хозяев появится необходимость или желание обновить интерьер, стеллаж можно покрасить в другой цвет. Создавать комбинации из таких систем хранения в соответствии со своими потребностями и возможностями пространства может каждый. Системы позволяют использовать различные стеллажи и шкафы, устанавливать дверцы, рейлинги, выдвижные ящики", - поясняет дизайнер А. Меньщикова.

На просторных стеллажах нашлось подходящее место всем сырьевым и упаковочным материалам. Благодаря правильной организации пространства появилось дополнительное место для создания "мини-магазина", а также для дегустации. Не следует забывать о возможности функционального использования свободного пространства на стенах - разместите на них рейлинги или комплект настенных панелей. Добавив крючки, контейнеры и другие настенные элементы, можно создать еще больше места для хранения вещей.

Внесите в помещение уют

Гаражные помещения обычно бывают холодные и негостеприимные. Но с помощью легкой деревянной мебели, открытых стеллажей, не загружающих пространство, и при правильном освещении можно полностью изменить атмосферу пространства. Светильники не только выполняют практическую функцию, но и создают ощущение тепла и уюта. Дизайнер интерьеров тщательно подобрала варианты освещения для гаража, разместив различные световые элементы во всех функциональных зонах бизнес-пространства. Для большего удобства был установлен потолочный светильник с поворотными лампами.

ФОТО: Пресс-фото

Семья получает вдохновение, находясь на лоне природы. Поэтому дизайнер интерьера решила привнести в помещение жизненную силу, сделать его более творческим, а также отражающим всю идею данного конкретного бизнеса. Выбранные ею зеленые цветовые акценты и стеллажи из сосны ассоциируются с лесом. Так, она покрасила часть стены в зеленый цвет и добавила зеленые искусственные растения. Некоторые аксессуары она создала сама, например, использовала каркасную часть модульной системы стеллажей в качестве декоративного элемента, оформив ее искусственными растениями и подвесив на потолке для украшения потолочного светильника. Аксессуар вносит в это отчасти индустриальное помещение легкую, освежающую атмосферу.