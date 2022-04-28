Фото ⟩ Первые в Латвии. Lidl открыл помещения для отдыха дальнобойщиков

Это первый проект такого рода в Латвии, а также пилотный проект в странах, где присутствует Lidl, который уже получил высокую оценку среди профессионалов отрасли логистики.

Наряду с комнатами отдыха для водителей-дальнобойщиков для удобной стоянки грузовых автомобилей построен паркинг площадью около 14 000 квадратных метров. Общий объем инвестиций Lidl в этот проект составляет почти 2 миллиона евро.

Помещения Lidl для дальнобойщиков ФОТО: Пресс-фото

Первые в Латвии специализированные помещения для отдыха водителей, осуществляющих грузоперевозки, открыл заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис в присутствии представителей Латвийской Ассоциации логистики, Латвийской Национальной ассоциации экспедиторов и логистики, ассоциации Latvijas auto, ООО Vikotrans, Немецко-Балтийской торговой палаты и Латвийской Ассоциации торговцев.

"С радостью смотрю на это здание. Не секрет, что у водителей-дальнобойщиков и в Латвии проблема, где помыться, отдохнуть и почувствовать заботу. Так что я могу только пожелать, чтобы такие современные помещения для отдыха были у всех. Lidl послужил отличным образцом и примером. Спасибо за этот проект", - отметил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис.

"Должен признать, я завидую белой завистью, что такой проект осуществился. Мы как отраслевая ассоциация давно ведем переговоры на эту тему с Минсообщения, но до реальных дел так и не дошло. Все водители международных перевозок, а не только партнеры Lidl, заслуживают места, где в достойных условиях можно провести время ожидания", - отметил президент Латвийской Национальной ассоциации экспедиторов и логистики Айварс Гулбис.

Помещения Lidl для дальнобойщиков ФОТО: Пресс-фото

"Международные грузовые перевозки - это сложная, тяжелая и очень ответственная работа. Водители проделывают долгий путь по Европе, чтобы доставить свежие лимоны из Италии или сыр из Франции в наши магазины в Латвии и Эстонии. Это требует от них огромной концентрации, стрессоустойчивости и точности. Поэтому, заботясь о полноценном отдыхе наших партнеров по логистике, мы построили для них удобные помещения, где можно отдохнуть в комфортной обстановке, подогреть еду, принять душ и постирать белье", - говорит руководитель департамента логистики Lidl Latvija Марис Жигатс.

ФОТО: Пресс-фото

Помещения для отдыха в основном предназначены для тех водителей, которым необходимо находиться на территории логистического центра, ожидая очереди на разгрузку или погрузку товара. В целях безопасности доступ в помещения возможен только при наличии индивидуально выданного кода доступа. Для удобства водителей здание оборудовано санузлами и душевыми как для мужчин, так и для женщин, а также прачечной и сушильной комнатой. Также в здании имеются посудомоечная машина и микроволновая печь, питьевая вода и свежие фрукты, а также вендинговые автоматы, где можно купить горячие напитки и различные закуски. Во всем здании доступна бесплатная сеть Wi-Fi.

ФОТО: Пресс-фото

Наряду с обустройством помещений для отдыха Lidl оцифровал и улучшил процедуры по логистике и обработке грузов: установлены автоматы самообслуживания для электронной регистрации и подачи сопроводительных документов, а также внедрена система удаленного уведомления о конкретной точке разгрузки для фуры.